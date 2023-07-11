В Вильнюсе начинается исторический саммит НАТО 11.07.2023, 10:49

Это первое международное мероприятие такого уровня в Литве.

Во вторник 11 июля в Вильнюсе начинается двухдневный саммит НАТО.

В Литве это первое международное мероприятие такого уровня, в котором примут участие лидеры, главы дипломатии, министры обороны и другие высокопоставленные лица из более чем 40 зарубежных государств, сообщает delfi.lt.

Сообщается, что 11–12 июля в Вильнюс прибудут более 3 тыс. членов зарубежных делегаций, около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

В повестке дня лидеров Альянса – внимание к вопросам коллективной обороны НАТО, усиления сдерживания и поддержки Украины.

На Вильнюсском саммите Украина надеется получить четкий сигнал относительно перспективы ее членства в НАТО. Однако лидеры западных стран и Альянса отмечают, что, в связи с продолжающейся российской войной в Украине, вопрос о ее членстве не может обсуждаться.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что в Литве Североатлантический альянс «подтвердит» свое предыдущее обязательство о вступлении Украины в НАТО в будущем.

Он сообщил, что лидеры также договорятся о долгосрочном пакете поддержки, укреплении политических связей – о создании Совета Украина-НАТО. Тогда же США заявили, что Вашингтон готов предложить Украине такие же гарантии безопасности, как и Израилю. Страны НАТО еще в 2008 г. договорились, что Украина станет членом Альянса.

По мере приближения саммита в Вильнюсе выражалась надежда, что в столице Литвы НАТО сможет поприветствовать Швецию в качестве 32-го члена Альянса. Однако Турция и Венгрия еще не ратифицировали Стокгольмские документы о вступлении.

Накануне Вильнюсского саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сели за совместный стол переговоров для урегулирования двусторонних разногласий.

После нескольких часов переговоров поздно вечером в понедельник стало известно, что президент Турции согласился немедленно внести в парламент своей страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Члены Альянса намерены договориться об увеличении ассигнований на оборонный сектор. В настоящее время страны руководствуются Уэльским соглашением от 2014 г., предусматривающим стремление стран НАТО до 2024 г. увеличить расходы на национальную оборону не менее чем до 2 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).

На Вильнюсском саммите планируется договориться о том, что 2 проц. ВВП будет минимальным порогом — так называемым «полом».

Руководители стран НАТО также намерены договориться о необходимости уделять больше внимания восточному флангу Альянса и укреплять передовые силы НАТО, противовоздушную и противоракетную оборону.

Страны Балтии стремятся значительно укрепить силы сдерживания и обороны региона, закрепляя обязательства, принятые в прошлом году в Мадриде.

Решения по сдерживанию и укреплению обороны, принятые на саммите в Мадриде, также включают двустороннее соглашение между Германией и Литвой о размещении бригадного подразделения в Литве.

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