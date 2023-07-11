Белый дом официально подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе 11.07.2023, 11:11

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Озвучен темы, которые обсудят президенты США и Украины.

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 12 июля. В Белом доме официально подтвердили встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Завтра Байден встретится с Зеленским и они обсудят долгосрочные обязательства помощи США и остальных союзников, чтобы помочь Украине защитить себя сейчас и не допустить будущую агрессию», - заявил он.

Кроме того, по словам Салливана, завтра будет первое заседание Совета Украина - НАТО, где обсудят предоставление нового пакета помощи, долгосрочные потребности Украины и расширение взаимодействия между Украиной и НАТО.

Союзники, как отметил советник, также обсудят будущее членство Украины в НАТО.

«Как говорил Байден, если Украину принять сейчас, то это вовлечет НАТО в войну с Россией. Кроме этого, Украине еще необходимо провести некоторые реформы. Но союзники дадут совместный позитивный сигнал о членстве Украины в Альянсе», - добавил Салливан.

Саммит НАТО и встреча Зеленского и Байдена

Саммит Североатлантического Альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Владимир Зеленский примет участие в саммите. В частности, во время саммита будет принят так называемый «многолетний пакет помощи» для Украины, который позволит украинской армии совершить переход от советской модели к армии по стандартам НАТО.

Буквально вчера СМИ сообщали, что Байден в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе проведет встречу с Зеленским. Сегодня эту информацию Белый дом подтвердил официально.

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