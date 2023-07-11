Что известно про последние месяцы и недели жизни Алеся Пушкина 5 11.07.2023, 17:11

8,990

Алесь Пушкин

Известный художник попал в реанимацию вчера.

В реанимации скончался белорусский художник и политзаключенный Алесь Пушкин. 11 июля правозащитники «Весны» со ссылкой на жену политзаключенного сообщили о его смерти в больнице Гродно.

По неофициальной информации, Алесь Пушкин находился в гродненской больнице скорой медицинской помощи под охраной милицейского конвоя. «Радыё Свабода» пообщалось с родственницей политзаключенного и близким человеком, который знал Алеся Пушкина по ивацевичской колонии «Волчьи норы». Там художник отбывал наказание до перевода в Гродненскую тюрьму. Марина (имя изменено для безопасности — прим.) рассказала об отношении к политзаключенному в колонии.

«Его сильно прессовали за белорусский язык»

«Алеся сильно прессовали в «Волчьих норах» сотрудники колонии. Потому что он не от мира сего, он творческий человек. Там же, в колонии, нужно ходить только в сопровождении конвоя или строем, выполнять все требования. А он где-то мог забыть, где-то пойти один, без конвоя, просто от такой творческой натуры и растерянности. Алесь мог забыть, что у него карандаши или альбом «лишний» в тумбочке. А конвоиры и стукачи этим пользовались и вешали на него нарушение за нарушением, бросали то в СИЗО, то затем в ПКТ», — рассказала собеседница.

Она добавила, что давили на художника и за белорусский язык. «Ведь конвою белорусский язык не нравился, а Алесь не хотел переходить на русский с ними», — отметила Марина.

Собеседник рассказала, что Алесь рисовал для заключенных портреты их матерей, жен, детей, «никому не отказывал».

«Он старался поддерживать других заключенных, был жизнерадостен, много рассказывал, много знал, особенно об истории Беларуси. Алесь был очень добрый, но и немного, по-творчески, наивный. В колонии выживают более хитрые люди. Алесь доверял людям, и нехорошие могли этим воспользоваться. Заключенные были на стороне Алеся, но конвоиры и стукачи искали только повод, чтобы повесить очередное нарушение», — говорит Марина.

Она также рассказывает, что после перевода в «крытую тюрьму» в Гродно Алесь должен был там пробыть полтора года, потом вернулся бы в колонию.

«Но он отбыл там только шесть месяцев. Я знаю от своих источников, что он не жаловался там на здоровье. Ему передавали привет от заключенных из Ивацевичей, так как многие его помнили, переживали за него. Я знаю, что он был рад, ему было приятно, что о нем помнят», — говорит белоруска.

Как стало известно «Свабодзе», Алесь Пушкин попал в гродненскую больницу вчера, 10 июля. В ночь с 10 на 11 июля он умер.

«Больших проблем со здоровьем у Пушкина не было»

В беседе с журналистами смерть художника Алеся Пушкина прокомментировал председатель Беларускай рады культуры Сергей Будкин, который следил за состоянием политзаключенного за решеткой.

«Все, что можно пока говорить, это то, что жена сообщила о смерти Алеся, что, вероятно, могло случиться сегодня», — сказал Сергей Будкин.

Он добавил, что больших проблем со здоровьем за решеткой у Алеся Пушкина не было.

Алесь Пушкин — известный белорусский художник, приговоренный к 5 годам заключения в колонии строгого режима за серию портретов участников белорусского антисоветского сопротивления.

Приговор ему вынесла судья Елена Шилько, прокурором по делу был Александр Король. Во время закрытого процесса Алесь Пушкин порезал себе живот в знак протеста.

Наказание Пушкин отбывал в Ивацевичской колонии. 22 ноября 2022-го Алеся Пушкина перевели в Гродненскую тюрьму № 1 на строгий режим. В этой тюрьме он и находился до смерти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».