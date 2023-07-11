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В оккупированных Бердянске и Токмаке раздались серии мощных взрывов

  • 11.07.2023, 17:55
  • 1,616
В оккупированных Бердянске и Токмаке раздались серии мощных взрывов

Один из ударов пришлось по военному городку россиян.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 11 июля раздались несколько громких взрывов. Об этом советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко рассказал в Telegram.

По данным Андрющенко, серия взрывов с детонацией была слышна в Бердянске в районе 17.30 по минскому времени, пишет «Гордон».

Прилеты в Бердянске подтвердил в Telegram мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. По его информации, взрывы раздались также во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Telegram-канал «Бердянск сегодня / Бердянск сейчас» публикует фотографии последствий прилетов, после которых над городом поднимается черный дым.

По данным канала, одно из мест, в районе которого поднимается дым, расположено в районе военного городка.

Уточняется, что в 17.30 было слышно два громких взрыва, в 17.31 зафиксирован еще один.

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