Столтенберг: Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре 11.07.2023, 18:16

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Йенс Столтенберг

Без ПДЧ.

Украину примут в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. В частности, Киев вступит в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ).

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

«Первое — это многолетняя программа помощи Украины, которая поможет перейти от советской системы к системе НАТО. Далее — Совет НАТО-Украина, где мы будем встречаться, как равные», - заявил он.

По словам Столтенберга, завтра состоится встреча стран НАТО с участием Владимира Зеленского.

«Мы еще раз заявляем, что Украина станет членом НАТО. Для Украины это будет состоять из одного шага, а не из двух. Мы, когда придем к согласию среди членов НАТО, выдадим приглашение Украине. Это четкий путь к членству Украины в НАТО», - подчеркнул он.

Генсек НАТО отметил, что то, что сегодня согласовали союзники — это позитивный совместный месседж по поддержке Украины и пути к членству в НАТО.

«Это предполагает практическую помощь для обеспечения полного взаимодействия между НАТО и Украиной», – отметил он.

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