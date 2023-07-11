Столтенберг: Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре
- 11.07.2023, 18:16
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Без ПДЧ.
Украину примут в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. В частности, Киев вступит в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ).
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
«Первое — это многолетняя программа помощи Украины, которая поможет перейти от советской системы к системе НАТО. Далее — Совет НАТО-Украина, где мы будем встречаться, как равные», - заявил он.
По словам Столтенберга, завтра состоится встреча стран НАТО с участием Владимира Зеленского.
«Мы еще раз заявляем, что Украина станет членом НАТО. Для Украины это будет состоять из одного шага, а не из двух. Мы, когда придем к согласию среди членов НАТО, выдадим приглашение Украине. Это четкий путь к членству Украины в НАТО», - подчеркнул он.
Генсек НАТО отметил, что то, что сегодня согласовали союзники — это позитивный совместный месседж по поддержке Украины и пути к членству в НАТО.
«Это предполагает практическую помощь для обеспечения полного взаимодействия между НАТО и Украиной», – отметил он.