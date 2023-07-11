Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским 11.07.2023, 18:37

Встреча состоится сегодня.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил генсек НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время брифинга.

«Мы согласовали коммюнике по Украине. Основные элементы я озвучил сейчас — это поддержка, Совет Украина-НАТО, устранение ПДЧ», - сообщил генсек.

Он также отметил, что тесно общается со странами-союзниками, чиновниками Украины и президентом.

«Мы встретимся сегодня с ним (Зеленским - ред.). У нас также будет встреча в рамках Совета Украина-НАТО завтра. Я представлю этот пакет из трех элементов для приближения Украины к НАТО», - добавил Столтенберг.

Напомним, сегодня Североатлантический Альянс согласовал пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО.

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