Aston Martin показал эксклюзивный суперкар «старой школы» 2 12.07.2023, 10:07

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Будет выпущено только 110 уникальных авто.

В Великобритании презентован новый Aston Martin Valour. Эксклюзивный лимитированный суперкар показали во время празднования 110-летия марки. Первые подробности новинки раскрыли на сайте Aston Martin.

Суперкар Aston Martin Valour выпустят лимитированной серией из 110 авто. Точная цена новинки не сообщается, но известно, что она составляет от 1 до 1,5 миллиона фунтов стерлингов ($1,3-1,9 млн). Поставки авто покупателям начнутся под конец нынешнего года.

Купе построено на базе современного Aston Martin Vantage, но его дизайн выполнен в духе классического Vantage 80-х годов. У авто выраженный «акулий нос», длинный рельефный капот и расширенные крылья. Заднее стекло заменили жалюзи, а в крышку багажника интегрирован заостренный спойлер.

В салоне Aston Martin Valour наряду с кожей и карбоном присутствует дорогая ткань. Впрочем, по заказу покупателя интерьер могут персонализировать в подразделении Q by Aston Martin.

Новый Aston Martin Valour – последний суперкар старой школы в линейке британской марки. Он оснащен 5,2-литровым V12 твин-турбо на 715 л. с. без какой-либо электрификации. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Авто получило самоблокирующийся дифференциал, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.

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