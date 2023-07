Китай подсаживает российские банки на юаневую иглу 3 12.07.2023, 11:40

Китайская валюта усиливает свои позиции на фоне дефицита долларов и евро.

«Дочки» китайских банков начали поставлять юани на денежный рынок России после вынужденного отказа российских банков от долларов и евро.

«С 2022 года российский рынок увеличил спрос на юани, соответственно, «дочки» китайских банков увеличили объемы межбанковского кредитования в этой валюте», — рассказал РБК источник в кредитной организации из топ-5.

Это «естественный процесс», связанный с сокращением банками активов и пассивов в евро и долларах из-за санкций, подтвердил представитель Абсолют Банка.

При этом представитель Центробанка отметил, что межбанковский канал поставок юаней не является значительным. По оценкам регулятора, на 1 июня доля таких ссуд в общем портфеле межбанковских кредитов составляла менее 1%, или около 130 миллиардов российских рублей

Объемы межбанковского кредитования резко нарастили четыре российских «дочки» китайских банков: Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China. На 1 февраля 2022 года их доля на рынке кредитования составляла 0,7%, но к 1 июня этого года она выросла до 3,3% и достигла 133,9 млрд руб., подсчитал РБК.

При этом главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников считает, что речь не идет о непосредственной выдаче кредитов российским банкам. «Большая часть средств в России в юанях — это средства на счетах клиентов, у которых есть юаневая выручка. «Дочка» китайского банка эти средства в виде кредита переводит своей материнской структуре в Китае для сопровождения внешнеторговых сделок», — пояснил Матовников.

Не так важно для чего «дочки» китайских банков нарастили объем межбанковских кредитов на балансах, считает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Если мы говорим о межбанке на валютном рынке, поставщиком ликвидности может считаться не тот, кто дает кредит в юанях, а тот, кто поставляет ликвидность на валютный сегмент. В этом смысле банки с китайскими корнями, безусловно, являются поставщиками ликвидности на валютный сегмент», — отметила Донец.

Российские банки могут получать юани не только в виде кредитов от других игроков или депозитов от клиентов-экспортеров, но также с помощью операций юаневого РЕПО на Московской бирже, отмечает Матовников. «Например, у банка в портфеле есть ОФЗ, им требуются юани, они могут заложить на Мосбирже ОФЗ, чтобы занять в юанях», — объяснил он.

Также китайскую валюту можно получить через юаневый своп с Банком России. Но операции по этому инструменту проходят неравномерно.

Российский рынок до сих пор периодически сталкивается с острой нехваткой юаней, признавала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, дефицит юаней наблюдается «в моменты повышенной курсовой волатильности», когда некоторым банкам требуется корректировать свои открытые валютные позиции.

С начала лета ситуация с юанями заметно улучшилась, говорит Матовников. «Видимо, наши экспортеры получили достаточно юаневой выручки. Также есть версия, что китайские компании стали активнее заводить внутри страны счета в юанях, чтобы купить рубли», — отметил эксперт.

