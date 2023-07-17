Жена Алеся Беляцкого: Есть другая Беларусь 17.07.2023, 13:20

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Наталья Пинчук открыла престижный фестиваль в Германии.

Фестиваль Геренхимзее, традиция которого насчитывает 20 лет, собирает немецкую и европейскую творческую и политическую элиту. Это фестиваль европейской классической музыки в историческом дворце королей Баварии на озере Химзее, где когда-то создавалась Федеративная Республика Германия, пишет «Радыё Свабода».

Покровитель фестиваля — глава королевского дома Франц герцог Баварский; художественный директор — знаменитый американский диригент Кент Нагано.

Знаковые слова нынешнего фестиваля тревожные — «Всемирный рокот».

Концепция маэстро Нагано — концерты складываются в европейскую культурную и политическую перспективу, а потому идея музыкального выражения связана с ценностями свободы и демократии. И поэтому фестиваль открывает программная речь европейского спикера высокого уровня.

Таким оратором в этом году стала Наталья Пинчук, жена заключенного Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. В получасовой речи она рассказала высоким гостям о Беларуси и белорусском народе, его месте в Европе и жажде свободы.

«Inter arma silent Musae, когда говорит оружие, молчат музы — это перефразированное выражение Цицерона, сам он говорил о законах.

Но на нашем континенте снова развязана кровавая война, видимая и невидимая, и именно поэтому и международное право должно возвысить свой голос, и музы должны не молчать, а призывать помнить, ради чего должен жить человек.

А война гремит совсем недалеко. Уверена, что все присутствующие здесь душой чувствуют, как важно прекратить агрессию России против свободолюбивой Украины и вообще прекратить ненасытные диктатуры. Иначе такие праздники станут невозможными», — заявила Пинчук.

«Мой заключенный муж Алесь Беляцкий — правозащитник, но как ученый он литературовед. Я — историк культуры. В мирное время мы бы здесь порассуждали о культурной совместимости. Скажем, в творчестве Людвига ван Бетховена были белорусские народные мотивы. Их мы, белорусы, отчетливо слышим в 9-й симфонии Бетховена. Откуда они?

Ноты композитор получил в подарок от российского посла под названием «Песни Северо-Западного края». Так, «Северо-Западным краем» называлась Беларусь в XIX веке под оккупацией Российской империи, чтобы и намека не было на то, что это отдельная страна и особый народ.

А сегодня от имени Беларуси пытается выступать пророссийский диктатор Александр Лукашенко, который безальтернативно царит уже 29 лет. Это он дает согласие на российское ядерное оружие в Беларуси и это он формально приглашает российских военных. Он несет ответственность за то, что с белорусской территории летели российские бомбардировщики и ракеты, которые уничтожали мирные украинские города.

Но есть другая Беларусь — свободная, открытая, делающая европейский выбор. Тот народ, который удивил мир в 2020 году, когда миллионы белорусов приняли участие в мирных протестах против нагло сфальсифицированных выборов.

Сегодня эту свободную Беларусь пытаются уничтожить и растоптать», — сказала жена политзаключенного Беляцкого.

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