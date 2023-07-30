Жданов: Путин сам признался в позорном для него статусе 6 30.07.2023, 8:23

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Олег Жданов

Главе Кремля выдвинули уничижительный ультиматум.

Российско-африканский форум в Санкт-Петербурге еще раз показал, что глава Кремля утратил свое влияние, и даже лидеры тех стран, которые ранее его поддерживали, смело выдвинули Путину ультиматум, заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Олег Жданов.

За один день бюджет России, и без того ослабленный войной, обеднел на кругленькую сумму, которая ушла на «подарки» в виде списания долгов и на презентованные тонны пшеницы африканским странам.

Но главное даже не это, а признание президента России в том, что он оказался в международной изоляции.

Офицер запаса ВСУ озвучил свою точку зрения по итогам Российско-африканского форума в Санкт-Петербурге: «Они выдвинули Путину фактически ультиматум. Президент ЮАР на встрече с Путиным четко и ясно дал понять, что мы не за дарами приехали (конечно, долги списали — огромное спасибо, зерно даете — тоже возьмем, но мы приехали не за дарами), мы приехали, чтобы вы возобновили «зерновую сделку» и закончили войну. Это фактически ультиматум».

Военный эксперт объяснил, как Путин, сам того не желая, признал, что оказался в мировой изоляции: «Теперь понятно, почему в заключительной речи Путина, которая звучала чуть больше, чем несколько минут, он на протяжении 1 минуты трижды пожаловался африканским лидерам, что с ним никто не хочет разговаривать ни по вопросам безопасности, ни по вопросам урегулирования войны (ни по каким вопросам). При чем он обращал внимание на то, что с ним разговаривать не хотят США и НАТО».

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