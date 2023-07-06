В Беловежской пуще нашли редкие для Беларуси деревья 6.07.2023, 13:15

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Выглядят они неважно.

В национальном парке «Беловежская пуща» нашли посадку псевдотсуги 80-летней давности, сообщается на официальном сайте парка.

Специалисты нацпарка при изучении формирования лесных экосистем Беловежской пущи нашли в архивных материалах запись о наличии в Бровском лесничестве выдела с культурами пихты белой (Abies alba). В записях 1951 года говорилось о том, что там находится участок 0,2 га с 10-летними деревьями высотой на момент обследования 2−3 м.

В научном отделе рассказали, что в межвоенный период польские лесники занимались созданием в Беловежской пуще экспериментальных культур с использованием экзотических древесных пород. С того времени нам в наследство остались веймутовы сосны (Pinus strobus) и пихтовая посадка в одном из лесничеств. Поэтому специалисты решили посетить указанный участок леса, расположенный за рекой Нарев.

«При обследовании загадочного участка никаких следов произрастания пихты найдено не было. Обыкновенный смешанный лес из сосны, осины, березы, ели и ольхи, образовавшийся на месте сплошной вырубки около 80−90 лет назад. Но все же что-то необычное в этом лесу было — у некоторых елей была странная структура коры. Она была не такой жесткой и словно покрыта пробковым слоем, напоминающим кору амурского бархата», — отметили специалисты.

Одно из деревьев было недавно повалено ветром, поэтому ученые смогли рассмотреть хвою. Она отличалась от пихты и ели — была мягкая и не колючая. Тогда стало понятно, что здесь когда-то были посажены деревья другого североамериканского экзота — псевдотсуги (Pseudotsuga menziesii) или, как ее называют на родине, дугласовой пихты.

Псевдотсуга произрастает во влажных лесах Калифорнии и является одним из самых высоких деревьев в мире — достигает 100-метровой высоты. В природе живет до 1000 лет. Вместе с тем, в Беловежской пуще деревья псевдотсуги, возраст которых составляет почти 90 лет, выглядят совсем плохо, значительно уступая в размерах местным видам. Лишь одно из двух десятков найденных деревьев смогло выйти в первый ярус древостоя.

«Скорее всего, аборигенные виды оказались более устойчивыми в условиях Беловежской пущи. Они попросту обогнали псевдотсугу в скорости роста, что привело к ее затенению и дальнейшему угнетению. Очевидно, что в данном месте псевдотсуга проиграла конкуренцию местным породам деревьев, поэтому в дальнейшем она постепенно выпадет из состава древостоя», — подытожили в научном отделе.

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