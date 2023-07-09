«Такое произошло впервые»: новые подробности ракетной атаки на Крымский мост 3 9.07.2023, 15:32

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Российские пропагандисты шокированы.

Украина впервые показала, что может дотянуться ракетой до Крымского моста, пишет российское издание «Агентство. Новости», сообщая подробности ракетной атаки в районе Керчи.

В воскресенье глава оккупационной администрации полуострова Аксенов сообщил, что системы ПВО сбили украинскую крылатую ракету в районе Керчи.

Российские журналисты подчеркивают, что первое свидетельство того, что Украина может ударить по Крымскому мосту ракетой, передает dialog.ua.

После сообщения о сбитой ракете было временно остановлено движение по Крымскому мосту.

Телеграм-канал Mash без ссылки на источник пишет, что именно мост мог быть целью атаки.

В Керчи и раньше власти сообщали о работе ПВО, однако информации об ударах крылатыми ракетами не было.

Так, в августе прошлого года оккупационная администрация РФ сообщала о сбитых беспилотниках, а в июле прошлого года в районе Керчи прошли учебные стрельбы систем ПВО.

Официальные источники не уточняли, какая ракета была сбита.

Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» допускает, что для удара могла быть использована ракета из комплекса С-200, модернизированная для запуска по баллистической траектории на расстояния до 400 км.

О том, что силы ПВО сбили ракету, в воскресенье также сообщили власти Ростовской области. ПВО сработала в районе города Донецк, который находится на границе с Луганской областью.

О пострадавших ростовские и крымские власти не сообщали. Весной Украина впервые получила западные дальнобойные ракеты — Великобритания поставила Киеву Storm Shadow с дальностью до 250 км.

Как сообщал CNN, Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться для поражения целей только на международно признанной территории Украины, но не на территории России.

В конце июня американские СМИ сообщили, что США приблизились к решению о передаче Украине ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров.

Ранее у россиян проблемы с Крымским мостом - со стороны России пробка выросла до 13 км, россияне тщательно досматривают каждое авто.

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