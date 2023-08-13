Лукашенко опозорился на фоне шпица и мокнущих чиновников 9 13.08.2023, 9:32

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Комичный эпизод напомнил сцену из 2009 года.

В субботу неадекватный диктатор Лукашенко выбрался «в поля», чтобы поучить чиновников, как нужно обрабатывать почву. Там случился комичный эпизод, сообщает «Салідарнасць».

Когда закапал небольшой дождик, охранник Александра Лукашенко раскрыл над ним зонт. О мокнущих рядом чиновниках заботиться не стали.

Кстати, Лукашенко вновь оделся в стиле агро-треш: бомбер у него сочетался с деловыми брюками и странной обувью.

Новый комичный эпизод напомнил сцену из далекого 2009 года, когда правитель Беларуси не удосужился предоставить зонтик президенту Литвы Дале Грибаускайте.

Позже с Лукашенко взял пример Владимир Путин. Во время финала чемпионата мира по футболу-2018, проходившего в России, он смог остаться сухим во время ливня, тогда как президенты Франции и Хорватии, а также руководители мирового футбола промокли практически до нитки.

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