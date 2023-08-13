Apache, Abrams и HIMARS закроют «Брестские ворота»4
- 13.08.2023, 17:31
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Новейшая американская техника будет защищать границу Польши с Беларусью.
Польша планирует укрепить границы американскими вертолетами Apache и танками Abrams, чтобы защитить Брестский коридор, заявил 12 августа министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP.
По его словам, данная техника станет «непреодолимой преградой» в Брестском коридоре на границе Польши и Беларуси.
«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США по поводу нашего запроса на ударные вертолеты Apache. Abrams вместе с Apache сформируют заслон, который закроет Брестские ворота», — отметил он.
Министр добавил, что на этом участке границы уже находятся южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и артиллерийские системы HIMARS.
Блащак указал на то, что военное ведомство страны уделяет особое внимание вооружению бронетанковых частей танками. Польша закупит дополнительно еще 1 тыс. танков К2 у США и Южной Кореи.
Брестские ворота — термин, обозначающий участок местности около города Брест в польско-белорусском приграничье.