Apache, Abrams и HIMARS закроют «Брестские ворота» 4 13.08.2023, 17:31

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Новейшая американская техника будет защищать границу Польши с Беларусью.

Польша планирует укрепить границы американскими вертолетами Apache и танками Abrams, чтобы защитить Брестский коридор, заявил 12 августа министр обороны страны Мариуш Блащак в интервью TVP.

По его словам, данная техника станет «непреодолимой преградой» в Брестском коридоре на границе Польши и Беларуси.

«На следующей неделе мы ожидаем решения конгресса США по поводу нашего запроса на ударные вертолеты Apache. Abrams вместе с Apache сформируют заслон, который закроет Брестские ворота», — отметил он.

Министр добавил, что на этом участке границы уже находятся южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и артиллерийские системы HIMARS.

Блащак указал на то, что военное ведомство страны уделяет особое внимание вооружению бронетанковых частей танками. Польша закупит дополнительно еще 1 тыс. танков К2 у США и Южной Кореи.

Брестские ворота — термин, обозначающий участок местности около города Брест в польско-белорусском приграничье.

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