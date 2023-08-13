Ученые опровергли «правило десяти тысяч шагов» 1 13.08.2023, 19:29

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Известный миф развеян.

Существуют надежные свидетельства того, что малоподвижный образ жизни повышает риск смерти от всех причин, прежде всего от болезней сердечно-сосудистой системы. Несмотря на это, как минимум четверть населения Земли недостаточно активны физически, и, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 3,2 миллиона человек в год умирают по причинам, связанным с недостатком движения, пишет Naked science.

Обычно считается, что для поддержания нормального уровня активности необходимо проходить по десять тысяч шагов в день, желательно в быстром темпе. Но похоже, что для достижения позитивного эффекта можно ограничиться и меньшим количеством. Новое исследование, проведенное американскими и польскими медиками, показало, что для снижения риска смерти достаточно четырех-пяти тысяч шагов. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в European Journal of Preventive Cardiology.

Профессор Медицинского университета в Лодзи Мацей Банах (Maciej Banach) и его коллеги провели метаанализ, обобщив данные 17 предыдущих научных работ, посвященных этой теме. В общей сложности они охватили почти 227 тысяч человек обоих полов (средний возраст — 64 года), для которых оценивали связь между количеством шагов и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Отметим, что такие исследования не говорят о причинно-следственных связях, а лишь указывают на корреляцию.

Работа показала, что увеличение среднего числа шагов в день на 500 снижает риск смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой на целых семь процентов, а на 1000 шагов уменьшает риск смерти от любых причин на 15 процентов. Однако существенная польза от ходьбы стартует на намного меньшем уровне, чем считалось прежде.

Заметное влияние на снижение смертности от всех причин наблюдается уже при 3967 шагах в день, а от сердечно-сосудистых болезней — при 2337 шагах. При этом эффекты ходьбы были более заметны для людей моложе 60 лет. У них при 7-13 тысячах шагов ежедневно смертность оказалась ниже на 49 процентов. Для людей старше 6-10 тысяч шагов в день соответствовали снижению смертности на 42 процента.

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