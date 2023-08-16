Эксперты определили лучшие автомобили для высоких людей 2 16.08.2023, 10:08

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Некоторые компактные модели достаточно просторные внутри.

Не секрет, что рослым людям сложнее подобрать автомобиль. Им приходится больше внимания уделять внутреннему пространству и удобству посадки. Американское издание Consumer Reports решило помочь им и определило лучшие авто для высоких людей.

Эксперт Consumer Reports ростом 188 см Раян Пжищиковски отметил, что высоким людям не обязательно покупать большие машины, ведь компактные модели также бывают просторные – к таким относится, например, Kia Soul. А вот спортивные авто как правило очень тесные.

Эксперты Consumer Reports испытали десятки современных моделей авто самых разных классов и ценовых категорий. В тестах приняли участие водители высоко роста, оценивающие комфорт, удобство, пространство для ног и над головой.

По результатам тестов выбрали 11 лучших авто для рослых водителей. Большинство из них – кроссоверы, хотя есть в этом списке и седаны, и минивэн.

Лучшие авто 2023 года для высоких людей:

Audi A6

Audi A8

Audi Q3

BMW 2 Series Gran Coupe

Honda Odyssey

Honda Pilot

Kia Soul

Porsche Cayenne

Subaru Forester

Subaru Legacy

Volkswagen Atlas

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