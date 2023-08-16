Эксперты определили лучшие автомобили для высоких людей

Эксперты определили лучшие автомобили для высоких людей2
- 16.08.2023, 10:08
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Некоторые компактные модели достаточно просторные внутри.
Не секрет, что рослым людям сложнее подобрать автомобиль. Им приходится больше внимания уделять внутреннему пространству и удобству посадки. Американское издание Consumer Reports решило помочь им и определило лучшие авто для высоких людей.
Эксперт Consumer Reports ростом 188 см Раян Пжищиковски отметил, что высоким людям не обязательно покупать большие машины, ведь компактные модели также бывают просторные – к таким относится, например, Kia Soul. А вот спортивные авто как правило очень тесные.
Эксперты Consumer Reports испытали десятки современных моделей авто самых разных классов и ценовых категорий. В тестах приняли участие водители высоко роста, оценивающие комфорт, удобство, пространство для ног и над головой.
По результатам тестов выбрали 11 лучших авто для рослых водителей. Большинство из них – кроссоверы, хотя есть в этом списке и седаны, и минивэн.
Лучшие авто 2023 года для высоких людей:
Audi A6
Audi A8
Audi Q3
BMW 2 Series Gran Coupe
Honda Odyssey
Honda Pilot
Kia Soul
Porsche Cayenne
Subaru Forester
Subaru Legacy
Volkswagen Atlas