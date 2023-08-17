Специфическое зрелище: какие авто до $3 тысяч продают в Беларуси 17.08.2023, 11:21

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Посмотрели доступные предложения на авторынке.

Машины стоимостью 2-3 тысячи долларов всё еще остаются востребованными на рынке и имеют своего покупателя, которому нужно средство передвижения. Что продают за эти деньги? Узнал «Автобизнес».

В Минске такого добра, как авто дешевле $5000, всегда было навалом на Борисовском тракте, куда журналисты и отправились, чтобы посмотреть на актуальные предложения. Интересно, что совсем дешевых вариантов за пару-тройку тысяч долларов на рынке совсем мало: сказывается и общее подорожание автомобилей, и всё ухудшающееся со временем состояние старых машин, часть из которых в определенный момент проще продать на запчасти, чем приводить в товарный вид.

Впрочем, с десяток авто найдется. Правда, на некоторые из них лучше смотреть с расстояния метров 20, поскольку уже с 10 метров видно, что ближе подходить бессмысленно. Но пять более-менее приличных экземпляров, кузова которых не выглядят откровенно ужасно, отыскать удалось.

Красный самурай

Начнем с красной Toyota Carina E, которая из-за забора смотрелась многообещающе. Бензиновый двигатель 1.6, механическая коробка передач, 1994 г.в. В следующем году машине будет 30 лет.

Возраст берет свое: ни о каком внешнем лоске нет и речи. Автомобиль, естественно, перекрашен весь, сделано это на скорую руку: присутствуют кратеры на лаке, потеки, дефекты подготовки.

Надо понимать, что красить действительно хорошо дешевую машину на продажу никто не будет, ведь такая работа обойдется в половину ее стоимости. Частично спасет ситуацию полировка, но выглядеть после нее идеально эта Toyota все равно не будет. Да и надо ли?

Есть и другие косметические нюансы: под задним левым фонарем скол краски, на правом фонаре имеются трещины.

Салон Toyota явно после химчистки, пускай и бюджетной. Выглядит он неплохо, особенно для своего возраста. Только вот замечена интересная нестыковка: автомобиль оснащен электрическими стеклоподъемниками, но на правой передней двери «весло».

Заявленный продавцом ценник $2650 – самая дешевая машина в сегодняшней подборке. И по части внешнего вида точно не самая плохая. Но если она у кого-то вызовет интерес, настоятельно рекомендуем полную диагностику и осмотр на подъемнике, ведь старый автомобиль может скрывать в себе какие угодно «сюрпризы».

Немного «французов»

Идем дальше по возрастанию цены и переходим к Renault Laguna 1996 года за $2950. Под капотом бензиновый двигатель объемом 1,8 литра и механическая коробка передач.

Естественно, эта машина тоже перекрашивалась, но дефекты окраса в глаза не бросаются. Зато только откровенно слепой человек не заметит, что с левой стороны двери отличаются оттенком от крыльев и стоек.

На правой задней двери «покинул чат» молдинг, хотя на фото из объявления о продаже этого автомобиля он есть.

Салон Laguna тоже после химчистки, сохранился он на первый взгляд неплохо. Но сзади отсутствуют подголовники – небезопасно.

Самое важное в старой машине – кузов. У этого экземпляра он еще неплох, но рекомендация прежняя – осмотр на подъемнике и диагностика. Что творится снизу, с земли не увидишь.

$3350 – именно столько хочет выручить продавец за Renault Clio 2001 года с полуторалитровым дизелем под капотом. Это самый свежий вариант из нашей выборки.

Само собой, вторичные окрасы налицо, качество так себе – дефектов хватает. Но самый очевидный визуальный недостаток тот же, что и у Laguna, – разнотон по левой стороне. Водительская дверь заметно светлее. Возможно, ее просто взяли с другой машины. А если внимательно присмотреться, можно заметить отличия в оттенках и между некоторыми другими элементами, правда, не столь явные.

Салон Clio также готовили к продаже, но особо не усердствовали. Видно, что сохранился он не очень хорошо: пластиковые элементы зацарапаны, водительское сиденье порвано, спинка прожжена сигаретой. Как можно прожечь спинку?

Полуторалитровый дизель Renault надежен, но машине 22 года, в заявленный пробег 367 тыс. км верится с трудом. Поэтому диагностика с пристрастием обязательна. Она необходима любому подержанному авто, особенно столь старому. Не стоит верить продавцам на слово, и не важно, «перекуп» это или реальный собственник.

Легенды

Переходим на уровень легенд. Passat B4, выпущенный в 1994-м, с мотором 1.8 и «автоматом» продают за $3450. Смотрится машина неплохо, если не подходить к ней близко. А если подойти, сразу видно, что качеством покраски никто не заморачивался. «Облит» кузов плохо, кажется, что я сам могу так покрасить. Дефектов много: кратеры, риска от наждачки, выступающая из плоскости шпатлевка, – но камера толком их не передает.

А вот заднее левое крыло. Это что вообще такое?

Салон, несмотря на почтенный возраст машины, сохранился в более-менее нормальном состоянии, затерты разве что дверные ручки. Это наверняка не самый плохой B4 на рынке, но и его цена далеко не самая низкая.

Завершим прогулку по рынку еще одним VW – Golf III. «Заходи, смотри, не стесняйся. Машина не идеальна, но для ее возраста очень хороша», – первый и единственный продавец, который не прячется в вагончике и нахваливает свой товар.

1998 год, 1.8 бензин, «механика», но цена… 4350 долларов. Внешне автомобиль действительно не идеален, но выглядит гораздо лучше всех предыдущих вариантов. Без вторичного окраса некоторых элементов тоже не обошлось, но к его качеству особых претензий нет.

Салон в хорошем состоянии, под капотом никакого «колхоза». Но самое интересное – это подсветка в багажнике! Предыдущий владелец явно заботился о машине, хотя заявленный пробег 155 тыс. км вызывает сомнения.

Bердикт

Дешевых машин в хорошем состоянии на рынке всё меньше. Показали вам пять вариантов, которые с ходу не вызвали мысль: «Это даже смотреть бессмысленно». Но и они при ближайшем рассмотрении выглядят «очень не очень», за исключением разве что «Гольфа», который заметно дороже остальных предложений. О техническом состоянии этих автомобилей остается лишь догадываться, поэтому повторюсь очередной раз: хорошая диагностика и только затем покупка. Во всяком случае если не хотите потом писать и звонить в юристам.

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