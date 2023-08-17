«Ник и Майк»: Хунту ждут плохие новости после визита важного гостя из Китая 2 17.08.2023, 15:40

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Пекин получил месседж от Польши.

Китайский министр обороны Ли Шанфу – очень важный гость в Минске. Миссия многоплановая, но основная цель понять, насколько близка война в Европе, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Постфактум можно утверждать, что Китай не был против быстрой победоносной войны в феврале 2022 года, но недооценил кризис в российской армии, а также желание и готовность Украины сражаться, которые за первую неделю изменили и подходы европейских и американских союзников.

Поэтому главный вопрос, насколько два диктатора готовы втянуться еще и в полномасштабное противостояние с Западом. У Китая нет иллюзий насчет готовности технической. Из не уничтоженного коррупцией и войной остался лишь некий ядерный потенциал. Но вот что в головах у окурка, синепалого и их генералов, а также ЧВК, нужно выяснить. Китаю нужно понимать, сколько осталось времени до почти неизбежного сценария.

От этого зависит сотрудничество в сфере логистики и военной промышленности. Со страной, которая вот-вот свалится в самоубийственную военную авантюру, лучше все поставить на паузу.

Визит проходит на фоне политического закрытия нескольких пунктов пропуска на литовской границе и анонса встречи Польши, Литвы и Латвии по вопросу скоординированного закрытия границ. Китай получил месседж из Варшавы, что там готовы на крайние меры. Там также услышали бредни О'Хренина о неизбежности столкновения с НАТО.

Такой фон является основой для рекомендаций очень плохого свойства для хунты:

- потребовать возврата кредитов или не перекредитовывать старое;

- ограничить военно-техническое сотрудничество форматом приема некоторых уникальных технологий из Беларуси и России;

- ускорить работу по перенаправлению логистики в объезд двух изгоев.

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