СМИ: Боевые вертолеты, нарушившие границу Польши, сопровождали Лукашенко 6 2.08.2023, 8:12

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Диктатор имеет прямое отношение к военной провокации против страны НАТО.

Вертолеты вооруженных сил Беларуси, которые 1 августа нарушили воздушное пространство Польши, охраняли диктатора Александра Лукашенко, который находился в резиденции «Вискули», что в 7,5 км от границы

Об этом сообщает espreso.tv со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

В сообщении говорится, что с вечера 30 июля Лукашенко находится в резиденции «Вискули» в 7,5 км от границы с Польшей. Для его «охраны» в пограничный район с Польшей еще 29 июля из Мачулищ перебросили 2 вертолета ВВС, а третий прилетел в приграничье на следующий день.

«29 июля около 17:00 из «Мачулищ» в район В/Ч возле д. Каменюки вылетели два вертолета ВВС РБ: Ми-8 и Ми-24 (с бортовым номером 14). В Каменецкий район они прибыли около 18:30. Вертолеты прибыли туда для охраны воздушного пространства РБ во время визита Лукашенко в резиденцию «Вискули», - говорится в сообщении.

1 августа эти вертолеты полетели «патрулировать границу» в Каменецком районе Брестской области.

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи.

Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши должны были вызвать временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

Пентагон отреагировал на нарушение Беларусью границы Польши. Власти США готовы взаимодействовать с союзниками для защиты территории стран Североатлантического альянса, заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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