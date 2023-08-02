Как выглядят самые дешевые квартиры в трех популярных ЖК Минска 1 2.08.2023, 9:34

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Рекорд установила «двушка» из Новой Боровой.

Готовое жилье может облегчить задачу тем, кто хотел бы приобрести квартиру, не потратив остаток лета и отпуск на ремонт и переезд. Мы решили посмотреть, сколько стоят самые дешевые двушки (евродвушки) с ремонтом в популярных ЖК: «Новая Боровая», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», пишет realt.by. Как они выглядят?

Квартал «Центральный парк», Новая Боровая

Квартира продается в Новой Боровой, в доме на Авиационной, 49. Девятиэтажку построили в 2021 году. Евродвушка находится на первом этаже, где под лоджией расположился еще и погреб. Общая площадь квартиры — 43,7 м².

Ремонт в квартире позволяет сразу заехать и жить. После продажи тут остается встроенная кухня с техникой: духовым шкафом, варочной поверхностью, вытяжкой и мебелью. В квартире есть оборудованная гардеробная, совмещенный санузел. Лоджия располагается в отдельной жилой комнате.

На полу лежит ламинат и плитка. В санузле поместилась стиральная машина.

Квартира стоит 76 900 долларов. «Квадрат» обойдется в 1 760 долларов.

ЖК «Парк Челюскинцев»

25-этажный дом на Макаенка, 12/Ж был построен в 2021 году. Там на 17 этаже продается евродвушка в 47,9 м².

Квартира готова к переезду. Здесь обустроены кухня, отдельная спальня с выходом на застекленную лоджию. Санузел — совмещенный, оснащен техникой и сантехникой. На полу в комнатах лежит ламинат.

Квартира стоит 94 700 долларов. Цена метра — 1 977 долларов.

ЖК «Маяк Минска»

Самая дешевая евродвушка в ЖК «Маяк Минска» находится на 12 этаже в 20-этажном доме на Кирилла Туровского, 24. Его построили в 2018 году. Площадь квартиры — 48,3 м².

В квартире сделан ремонт. Планировка удобная: получилось грамотно разместить кухню, чтобы две комнаты оставались отдельными. Продается она со всей мебелью, техникой (варочной панелью, духовым шкафом, посудомоечной машиной, холодильником, вытяжкой) и встроенным шкафом. Имеется тут и застекленная лоджия.

Санузел — совмещенный и облицован плиткой. На полу в комнатах — ламинат.

Стоимость квартиры — 87 тысяч долларов. Метр обойдется в 1 801 доллар.

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