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Не просто перепутал руки: Путин опозорился с часами еще раз

  • 23.08.2023, 9:34
  • 1,822
Не просто перепутал руки: Путин опозорился с часами еще раз

С главой РФ произошел очередной курьез.

Как сообщал сайт Charter97.org, глава России Владимир Путин во вторник, 22 августа, принял участие в заседании российского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе совещания он вдруг забыл, на какой руке у него часы.

Курьезный момент попал на видео. Ролик опубликовали в соцсетях.

Так, на кадрах видно, как диктатор попытался посмотреть время на своих часах, но перепутал левую руку с правой, на которой их носит.

Путин или его двойник сначала выставил левую руку и ждал там увидеть свои наручные часы. Когда этого не произошло, российский лидер расстроился, что четко видно по его гримасе.

После этого он почесал затылок правой рукой, на которой и были часы, которые диктатор даже не заметил. Затем президент РФ снова вернулся к работе с документами.

Позже с часами произошел еще один курьез, когда Путин нервно мял их в руках.

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