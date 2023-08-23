закрыть
23 августа 2023, среда, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Почему медведи в Беларуси стали выходить к людям

1
  • 23.08.2023, 17:17
  • 4,322
Почему медведи в Беларуси стали выходить к людям

Этих животных становится все больше.

Белорусы все чаще замечают медведей, которые выходят к дорогам и приближаются к населенным пунктам. Медведя заметили даже возле многоквартирного дома в Боровлянах.

«Еврорадио» узнало, почему животные стали чаще приходить к людям и что делать, если вы встретились с медведем.

Меньше места для жизни

Сотрудник Национальной академии наук Максим Колосков говорит, что медведей в Беларуси постепенно становится больше уже 20 лет.

— Животные начинают распространяться в те места, где раньше их не обнаруживали. Поэтому все чаще они попадают на камеры мобильных телефонов, — заявил он.

Но это далеко не всегда свидетельствует о том, что медведей просто становится больше, рассказывает экспертка «Экодома».

— Чаще всего это связано с сокращением лесов — то есть и мест для их жилья — из-за вырубки деревьев, пожара, отсутствия нормального питания или водоснабжения. Получается, что медведи просто могут переходить куда-то в поисках лучшего места обитания и таким образом попадать в города.

Экологи действительно отмечают, что в Беларуси увеличиваются объемы вырубок леса. Это стало возможно в том числе за счет обновлений Лесного кодекса 2017 года. Они позволили сокращать лесозащитные полосы возле населенных пунктов и дорог, рубить более молодые деревья, а также увеличить количество эксплуатационных лесов.

— Соответственно, исчезновение продовольствия также приводит к тому, что медведи приходят в города. Ведь в городе проще найти что-то на свалках. То же самое может быть и с другими животными.

Кстати, Боровляны — не такая уж и городская местность: там вокруг много полей, на которых медведи тоже могут найти необходимое для себя питание. Они естественным образом могут туда приходить.

Обычно медведи сами не нападают на людей, продолжает экспертка.

— Но могут это сделать при риске для медвежат или если не поделят еду. Они могут сосуществовать с нами, находиться относительно недалеко и просто наблюдать за людьми.

Однако, конечно, случаются рискованные ситуации. Бывают случаи, когда в зверя стреляют или защищаются другими способами ради безопасности, когда медведь нападает или старается это сделать.

Но отстреливать животных — точно не вариант, а исключительное действие, подчеркивает экспертка. Если есть возможность, лучше стрелять в воздух, чтобы отпугнуть медведя.

Что делать, если вы увидели медведя?

Лучше всего совсем не сталкиваться с животным. Поэтому в лесу выбирайте открытые места и избегайте густых зарослей. Если встреча с медведем случится, то на открытой площадке у вас будет больше возможностей оценить ситуацию и не напугать животное. Будьте особенно внимательны в сумерках и ночью возле рек. Это время, когда медведи активны.

Медведь может напасть на вас от неожиданности. Поэтому, передвигаясь по лесу, сообщите о себе — громко разговаривайте, пойте.

Смотрите под ноги! Заметили характерные следы — отойдите от них по открытой местности. Если следы на снегу, сделать это следует как можно быстрее. В глубоком снегу медведь не будет активно передвигаться.

Если вы все же встретились с медведем, старайтесь не паниковать и понемногу отходите. Бежать нельзя ни при каких условиях. Не надо пристально смотреть в глаза зверю — для него это сигнал, что вы собираетесь атаковать. Не проявляйте агрессии. Бросать камни или палки не нужно — это лишь спровоцирует животное напасть.

Отпугнуть медведя можно громким спокойным голосом, лязгом железа. Если у вас есть фальшфайер — используйте. Делать это лучше на расстоянии 10-15 метров от животного. На большей дистанции это может вызвать у него интерес.

Увидели медвежонка? Забудьте о съемках — надо уходить! Недалеко может быть его мать, которая скорее всего не будет пытаться вас напугать, а захочет убить, чтобы защитить ребенка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив