Почему медведи в Беларуси стали выходить к людям 1 23.08.2023, 17:17

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Этих животных становится все больше.

Белорусы все чаще замечают медведей, которые выходят к дорогам и приближаются к населенным пунктам. Медведя заметили даже возле многоквартирного дома в Боровлянах.

«Еврорадио» узнало, почему животные стали чаще приходить к людям и что делать, если вы встретились с медведем.

Меньше места для жизни

Сотрудник Национальной академии наук Максим Колосков говорит, что медведей в Беларуси постепенно становится больше уже 20 лет.

— Животные начинают распространяться в те места, где раньше их не обнаруживали. Поэтому все чаще они попадают на камеры мобильных телефонов, — заявил он.

Но это далеко не всегда свидетельствует о том, что медведей просто становится больше, рассказывает экспертка «Экодома».

— Чаще всего это связано с сокращением лесов — то есть и мест для их жилья — из-за вырубки деревьев, пожара, отсутствия нормального питания или водоснабжения. Получается, что медведи просто могут переходить куда-то в поисках лучшего места обитания и таким образом попадать в города.

Экологи действительно отмечают, что в Беларуси увеличиваются объемы вырубок леса. Это стало возможно в том числе за счет обновлений Лесного кодекса 2017 года. Они позволили сокращать лесозащитные полосы возле населенных пунктов и дорог, рубить более молодые деревья, а также увеличить количество эксплуатационных лесов.

— Соответственно, исчезновение продовольствия также приводит к тому, что медведи приходят в города. Ведь в городе проще найти что-то на свалках. То же самое может быть и с другими животными.

Кстати, Боровляны — не такая уж и городская местность: там вокруг много полей, на которых медведи тоже могут найти необходимое для себя питание. Они естественным образом могут туда приходить.

Обычно медведи сами не нападают на людей, продолжает экспертка.

— Но могут это сделать при риске для медвежат или если не поделят еду. Они могут сосуществовать с нами, находиться относительно недалеко и просто наблюдать за людьми.

Однако, конечно, случаются рискованные ситуации. Бывают случаи, когда в зверя стреляют или защищаются другими способами ради безопасности, когда медведь нападает или старается это сделать.

Но отстреливать животных — точно не вариант, а исключительное действие, подчеркивает экспертка. Если есть возможность, лучше стрелять в воздух, чтобы отпугнуть медведя.

Что делать, если вы увидели медведя?

Лучше всего совсем не сталкиваться с животным. Поэтому в лесу выбирайте открытые места и избегайте густых зарослей. Если встреча с медведем случится, то на открытой площадке у вас будет больше возможностей оценить ситуацию и не напугать животное. Будьте особенно внимательны в сумерках и ночью возле рек. Это время, когда медведи активны.

Медведь может напасть на вас от неожиданности. Поэтому, передвигаясь по лесу, сообщите о себе — громко разговаривайте, пойте.

Смотрите под ноги! Заметили характерные следы — отойдите от них по открытой местности. Если следы на снегу, сделать это следует как можно быстрее. В глубоком снегу медведь не будет активно передвигаться.

Если вы все же встретились с медведем, старайтесь не паниковать и понемногу отходите. Бежать нельзя ни при каких условиях. Не надо пристально смотреть в глаза зверю — для него это сигнал, что вы собираетесь атаковать. Не проявляйте агрессии. Бросать камни или палки не нужно — это лишь спровоцирует животное напасть.

Отпугнуть медведя можно громким спокойным голосом, лязгом железа. Если у вас есть фальшфайер — используйте. Делать это лучше на расстоянии 10-15 метров от животного. На большей дистанции это может вызвать у него интерес.

Увидели медвежонка? Забудьте о съемках — надо уходить! Недалеко может быть его мать, которая скорее всего не будет пытаться вас напугать, а захочет убить, чтобы защитить ребенка.

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