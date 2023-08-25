Задержанный экс-руководитель общества белорусской культуры в Иркутске арестован на 30 суток 25.08.2023, 20:29

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Его жена также арестована на месяц.

Задержанный в Полоцком районе (Витебская область) бывший руководитель общества белорусской культуры в Иркутске Олег Рудаков и его супруга Ольга арестованы на 30 суток. Об этом сообщил BPN источник, пожелавший остаться неназванным.

Решение вынес суд Полоцкого района и Полоцка по ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов). Причиной ареста стали комментарии супругов в интернете.

По словам источника, Рудаковых задержали в их доме в деревне Бездедовичи 24 августа.

«Милиция сказала, что их отвезут в город „на разговор“ часа на три, поэтому они не брали с собой сменных вещей и средств гигиены. В итоге — 30 суток каждому», — сказал собеседник.

Олег Рудаков родился в Беларуси. Более 30 лет прожил в России, создал и в течение 17 лет возглавлял в Иркутске общество белорусской культуры имени Яна Черского. В 2020 году окончательно вернулся в Беларусь. Его жена Ольга ведет мастер-классы по традиционной белорусской вышивке в полоцком Музее традиционного ручного ткачества Поозерья. В марте 2021 года государственное информагентство опубликовало хвалебный фоторепортаж о вернувшейся на родину семье Рудаковых.

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