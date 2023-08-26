Зачем нужна петелька сзади на кроссовках и другой обуви? 3 26.08.2023, 12:16

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Она выполняет многие функции, о которых большинство и не догадывается.

На многих моделях обуви сзади есть маленькая петелька. Большинство людей не знают ее предназначения и думают, что это просто элемент декора.

Но она выполняет другие функции, о которых вы и не догадывались, пишет obozrevatel.com.

Если рядом нет ложки для обуви, то петелька сзади поможет легко обуться. Необходимо захватить петлю пальцем, потянуть и надеть. Этот удобный способ избавит вас от лишних хлопот.

Также такой элемент декора оставит ваши руки чистыми, если кроссовки грязные. Вы сможете их обуть, не касаясь другой поверхности.

Шнурок и петли помогут безопасно постирать ботинки в стиральной машинке. Свяжите вместе кроссовки с помощью шнурка и загрузите в машинку. Так, их не будет сильно бросать по барабану. Это сохранит не только красивый вид обуви, но и не повредит стиральную машину.

Сушить ботинки также гораздо легче с помощью петель. Можно повесить их на бельевую веревку с помощью прищепок.

Чтобы выглядеть модно и современно, можно использовать петли для шнуровки кроссовок. Сначала зашнуруйте обувь обычным способом, затем проденьте шнурок через петлю и вокруг ноги. Это не только сделает ваш внешний вид привлекательнее, но и надежно закрепит ботинки на ноге.

Иногда петельки используют и для безопасности человека. Их делают из материалов, способных отражать свет. Таким образом, водитель сможет увидеть пешехода вечером или ночью на дороге.

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