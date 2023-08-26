«Взглянешь на такую – и сразу понимаешь, какое тут «благополучие» 5 26.08.2023, 15:15

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Как выглядят настоящие «ябатьки».

«Следом за кибер-партизанами в Беларусь пришли кибер-пенсионеры», - пишет читательница Charter97.org из Гомеля:

– Всю свою жизнь живу в Гомеле, еще с 90-х годов помню, что самая слабая оппозиционная организация БНФ была именно в Гомеле. Здесь долгое время все любили и хвалили Луку.

А что теперь? А сейчас в Гомеле проще c помощью искусственного интеллекта создать пенсионерку, которая поет дифирамбы о «процветающей Беларуси», чем найти реальную привлекательную пенсионерку, которая бы хвалила режим.

Безусловно, есть еще ископаемые, которые скажут, что «у нас порядок и благополучие», но, взглянув на образ такой пенсионерки, совсем не захочется показывать ее фото, ведь свидетельствовать оно будет о совсем обратном. О несчастной, бедной жизни.

Вот для меня образ настоящей живой лукашистки такой: первое, что бросается в глаза – это беззубый рот, неухоженное лицо, и прическа «под мальчика». Ну а дальше растянутый свитер из дальних 80-90, и широчайшие черные брюки со стрелками. Вот сразу взглянешь и понимаешь, какое благополучие.

А еще руки, руки с грязными ногтями, скрюченными от тяжелой работы пальцами, руки, никогда не испытавшие такой процедуры, как маникюр.

Ну и наконец – ноги с потрескавшимися пятками в пластиковых шлепанцах!

Кто же поверит такой пенсионерке, что жизнь у нее «легкая и зажиточная».

А те дамы, кто выглядит прилично, у которых действительно бы можно было расспросить о жизни в Беларуси – разве их рассказ будет о благополучии?

Абсолютно нет, вот если бы меня спросили: как там у вас сегодня живется, то в ответ услышали бы о политзаключенных и пытках, о страхе и страданиях, о репрессиях, которым нет конца и края, о безвинно убитых в тюрьмах.

Время под оккупацией – трудное время для нации. Но нам нужно любыми средствами уцелеть. Не подставлять голову под маховик репрессий, но и не прятать ее как страус в песок.

Сегодня наша задача – помогать репрессированным, не терять язык и надежду. Мы должны дождаться нужного времени, ударить и победить. Чтобы действительно и выглядеть, и жить, как живут пенсионеры на Западе.

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