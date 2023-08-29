Для чего нужно отверстие в трубе пылесоса: секрет, о котором мало кто знает 1 29.08.2023, 14:22

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Уборка может быть более эффективной.

Использование пылесоса – неотъемлемая часть современной уборки. Процесс, который существенно упрощает уход за домом. Но хорошо ли вы знаете все функции, которыми оборудован ваш пылесос? Например, знаете ли, зачем сделано отверстие на его ручке?

Издание Sante Plus решило рассказать об этой функции более подробно. Она может сделать уборку с пылесосом еще более удобной и эффективной.

Зачем нужно отверстие в ручке пылесоса?

Выбирая ручной пылесос, мы обращаем внимание на множество деталей, таких как наличие фильтра от аллергенов или щетки для шерсти домашних животных. Подобных инноваций производители вводят все больше, но некоторые функции никуда не исчезают со временем. Так происходит, в частности, с маленьким отверстием в ручке. Мы настолько привыкли к этому, что часто просто его не замечаем. А зря.

С помощью этого отверстия можно регулировать мощность всасывания. Чем больше вы открываете заглушку этого отверстия, тем с меньшей силой устройство втягивает воздух. Так вы можете ухаживать за более деликатными поверхностями, такими как абажуры, и свести к минимуму риск перегрева двигателя пылесоса.

Как почистить шланг пылесоса?

Говоря о чистке пылесоса, мы чаще всего подразумеваем опорожнение его контейнера и очистку фильтра. Но и шланг и ручка нуждаются в регулярном уходе. Ведь они склонны забиваться мусором, что снижает эффективность прибора в целом.

Чтобы прочистить трубку пылесоса, отключите прибор от розетки и снимите с него ту часть, через которую происходит всасывание мусора. Твердые фрагменты (трубки, держатели) поставьте на ровную и твердую поверхность и прочистите с помощью ручки от метлы или другого длинного предмета – так вы избавитесь от крупного мусора, который мог застрять внутри.

Далее трубки можно просто промыть – обычно этого бывает достаточно. Но если загрязнения пристали к поверхности, можно воспользоваться силой соды и уксуса. В еще влажную трубку засыпьте стакан соды, закройте ее с обеих сторон и хорошо встряхните, чтобы порошок равномерно распределился по стенкам. Затем медленно влейте в трубку 120 мл уксуса и оставьте работать на 5-10 минут. За это время между содой и уксусом произойдет взаимодействие и они образуют активную пену, которая удалит все загрязнения. Остается только промыть трубку, тщательно высушить и установить на место.

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