Свитан: Белорусские вертолеты сознательно пошли на нарушение границы с Польшей 3 5.08.2023, 8:40

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Пилотам была поставлена «особая» задача.

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор считает, что белорусские пилоты с самого начала знали, что будут совершать провокацию против Польши.

Такое мнение он высказал в эфире «Эспресо».

«Летчики белорусских вертолетов однозначно знали, что пересекают польскую границу. Они выполняли боевое задание на пересечение государственной границы. Это самолет может на большой высоте срезать по углу, азимуту и заскочить на километр-два, даже этого не заметив. Но пилоты вертолетов точно на таких малых высотах, которые называют полетами по кустам, знали, что пересекают границу. Им была поставлена задача, например, залететь на 3 км и вернуться. По всем правилам это расценивается как пограничный инцидент. Белорусские пилоты с самого начала выполняли провокацию к такому пограничному инциденту, а дальше наблюдали за реакцией поляков», - прокомментировал военный летчик-инструктор.

Роман Свитан отметил, что в Польше отреагировали по соответствующим нормам: вызвали посла Беларуси, показали и доказали пересечение границы, выдвинули ноту протеста.

«А исполнители этого инцидента знали, что будет именно такой ответ, и их не собьют. Этой провокацией они прощупывают красную линию, когда у натовцев включится, как я называю, Эрдогановский режим. То есть это тогда, когда сбивался российский самолет в одну секунду при заходе на территорию Турции. Однако такой ответ Эрдогана тогда был после нескольких его предупреждений», - отметил Свитан.

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