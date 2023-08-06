Умер соратник Лукашенко Леонид Козик 21 6.08.2023, 8:32

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Чиновник занимал важные должности при диктаторе.

Вчера, 5 августа умер Леонид Козик, соратник Александра Лукашенко, занимавший важные должности под его руководством. Об этом сообщила Федерация профсоюзов Беларуси.

Леонид Козик родился в 1948 году в Борисове. Работал токарем, шофером, инженером-технологом на Борисовское заводе автотракторного электрооборудования.

В 1977-м году окончил БГУ. Являлся помощником прокурора Борисова, затем главой профсоюзного комитета Борисовского завода автотракторного электрооборудования. В 1985—1990 годах — директор Борисовской швейной фабрики.

Затем победил на первых альтернативных парламентских выборах. В 1990—1995 годах — председатель Комиссии по экономической реформе, достижению экономической самостоятельности и суверенитета Верховного Совета XII созыва.

Затем находился в команде диктатора Александра Лукашенко. Среди должностей чиновника: вице-премьер (1998−2000), представитель Беларуси при совете министров «союзного государства» (2000−2001), заместитель главы администрации Лукашенко (2001−2002).

С 2002 по 2014 год был председателем федерации профсоюзов Беларуси.

Козик руководил профсоюзами до 2014 года. При нем они, как и в СССР, стали одной из опор власти. В том числе, они обеспечивали нужную явку на досрочных «выборах» и в основной день голосования (речь как о президентских, так и о парламентских «выборах»).