Washington Post: «Оленегорский горняк» стал неспособным выполнять какие-либо боевые задания 3 6.08.2023, 8:43

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Украина нанесла серьезный ущерб Черноморскому флоту и нефтяной инфраструктуре РФ.

Аквадрон, ударивший по российскому танкеру SIG вчера ночью, был начинен 450 килограммами взрывчатки.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник в украинской разведке.

Танкер весил около 5 тыс. тонн, и после удара военно-морского беспилотника его начало затапливать. Вода хлынула внутрь судна. Взрыв при этом был виден издалека.

Пока ничего не известно об окончательных повреждениях танкера, а также где он находится на данный момент. Согласно фото, опубликованным утром, он имеет серьезные повреждения машинного отсека и узлов управления.

В то же время WP стало известно, что большой десантный корабль «Оленегорский горняк», атакованный украинскими морскими дронами днем ранее, стал неспособным выполнять какие-либо боевые задания.

Напомним, вчера около часа ночи надводный беспилотник попал в танкер SIG, который перевозил под российским флагом топливо для Сирии. Спецоперацию СБУ провела вместе с Военно-морскими силами ВСУ. При этом она прошла именно в территориальных водах Украины.

Издание Financial Times сообщило о том, что атака двух морских дронов на базу ВМФ в Новороссийске, где пострадал десантный корабль «Оленегорский горняк», и танкер SIG в Черном море стала первой попыткой Украины ударить по нефтяной инфраструктуре России.

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