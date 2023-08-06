Белорусы собирают рекордные урожаи грибов 6.08.2023, 11:10

Названы самые урожайные места.

Грибная общественность идет судорогами. Отдельные представители показывают умопомрачительные картинки — остальные бросаются рыскать в поисках обещанной добычи, ничего не находят, злятся. Или, наоборот, находят, нагнетают... Сказывается специфика осадков в этом году: грибы пошли жутковатыми пятнами, предсказуемость стремится к нулю.

Грибные паблики позволяют приблизительно отслеживать, в каких регионах только начинаются всходы, где боровики окончательно захватили власть, а куда бесполезно соваться: там пусто. На самом деле, соваться надо всюду. Опыт пресловутого Слизня Захара (обитает на границе Минского и Молодечненского районов) говорит: где вчера была выжженная пустыня, сегодня могут торчать вот такие красавцы, пишет onliner.by.

Наконец-то проснулся северо-восток! Витебские товарищи до сих пор тихо страдали, глядя на хвастовство других регионов. Но пришел и к ним праздник. Дмитрий из «Грибных войск» говорит, что это добыто 4 августа в Витебском районе.

Юго-восток уж давно не спит. Вот сегодняшняя фотография светлогорца Славы из тех же «Грибных войск».

Меж тем на северо-западе замечены рыжики, показывает фото Юлия из Гродно. Эти чрезвычайно ценные грибы в последние лет десять стали попадаться реже, многие уже не понимают, что они по ценности равны белым.

Чат «Грибы Беларуси» информирует: в Верхнедвинском районе читателя Дмитрия грибы не впустили в лес.

Бессистемно появляются россыпи лисичек и маслят (эти часто червивые). Кое-где — довольно густые, где-то — скудные. В Гродненском районе (у Поречья) следующая ситуация.

В то же время — вот результат 2-часовых сборов другого читателя 2 августа в том же Гродненском районе (окрестности д. Табольская Будка).

Фотографии из Вилейского района заставляют зажмуриться. «28 белых, подосиновики, подберезовики. За пару часов», — пишет Дмитрий.

Похоже, мощная каша заваривается на Могилевщине. «Бобруйск, Дубовка. 3 августа — белых 127, подосиновики, подберезовики, лисичек литра 4. Машин и людей, как в час пик», — сдает координаты участник телеграм-чата «Грибы Беларуси». Камера не смогла передать эту красоту, поплыла.

В канале уж принялись меряться длиной. Юлия показывает свой подосиновик размером с предплечье (Минский район). Страшно представить потери народному хозяйству в случае, если бы его срезали.

Но и напоследок о драматической ситуации в мозырских борах. Грибник Владимир неутомимо таскает оттуда вагонетки боровиков, но явно не справляется. Смотреть на это невозможно. Это уже примерно двадцатая корзина, какие он день за днем выкладывает в чате. Белые пока побеждают.

Можно завидовать Александру, который в Глубокском районе собирает грибы ведрами (это Витебская область).

У Вячеслава в Полоцком районе такая красота.

Наличие грибов по районам на 4 августа

Есть:

Минский

Слуцкий

Жлобинский

Буда-Кошелевский

Мозырский

Витебский

Верхнедвинский

Гродненский

Светлогорский

Узденский

Ивьевский

Пуховичский

Воложинский

Бобруйский

Речицкий

Смолевичский

Вилейский

Мало или нет данных:

Мядельский

Дзержинский

Столбцовский

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