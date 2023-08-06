«Путин на крючке у Эрдогана» 1 6.08.2023, 18:38

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Дипломат - о действиях Турции в отношении РФ.

Турция имеет ряд рычагов влияния на Россию и возьмет от нее все возможное. Об этом «Еспресо» заявил украинский дипломат Руслан Омельченко.

«Путин на крючке у Эрдогана. Эрдоган его выжмет до последней капли. Все, что можно взять от России, Турция возьмет даже без подписания Римского статута. Она лишит Россию денег, влияния – всего что только можно. Это более тонкая восточная политика», – подчеркнул он.

По словам дипломата, Эрдоган сделал РФ зависимой от себя, выступая посредником. Турция оказывает влияние в Сирии, где есть группировка россиян; Ливии; на Северном Кавказе и в Центральной Азии, где Россия утратила силу; в бассейне Черного моря, где доминирует турецкий флот.

Также Руслан Омельченко напомнил о транспортной и экономической помощи РФ, чтобы она поддерживала потенциал и могла воевать; авиасообщение России с другими странами, на которые будет давить президент Турции, ведь Москва зависит от Анкары, а не наоборот.

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