Сболтнул лишнее и испугался

7.08.2023, 11:02

Вокруг Путина образовалась пустота.

Сегодня New York Times ахнула на всю политическую Россию возмутительными словами пресс-секретаря Дмитрия Пескова о выборах президента 17 марта 2024.

В то время, как вся здравомыслящая Россия надеется, что Путин избран не будет, «повесит бутсы на гвоздь» и уйдет с поля, предоставив нормальным политикам разгребать, что он натворил, Дмитрий Песков развязно заявил: «Господин Путин будет переизбран в следующем году более, чем 90 процентами голосов» (Mr. Putin will be re-elected next year with more than 90 percent of the vote).

Началось возмущение и Песков бросился опровергать: «Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом».

Эту самую «консолидацию» мы видели в мятежные пригожинские дни – никто не вышел поддерживать Путина на улицы. Ни в Москве, ни в других городах. Вокруг великого геополитика образовалась пустота.

Конечно, «нарисовать» на выборах Путину цифры можно, но что же это будет за «огромное преимущество»? Перед кем? Реальной, действенной поддержки у Путина в нашей стране нет.

Наконец, в заключение, заметим, что Дмитрий Песков давно работает пресс-секретарем и должен был бы следить за словами. То, что случилось, непрофессионально.

И не очень понятно, почему Песков беседовал с New York Times? Это же «натовцы», воюющие с Россией. Как можно с ними разговаривать? Попахивает «иноагентством», Дмитрий Сергеевич. Есть же у вас Соловьев, Скабеева. Отличные собеседники. Не подведут. Подрежут, где надо, если что лишнее скажете. А здесь американское медиа. «Зачем нам, поручик, чужая земля?».

