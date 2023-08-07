В России насмерть забили камнями двух «вагнеровцев», недавно вернувшихся домой 7.08.2023, 12:07

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Еще один попал в больницу.

В Краснодарском крае РФ в ночь на 5 августа насмерть забили двух «вагнеровцев». Их забросали камнями в районе населенного пункта Туапсе.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на местные Telegram-каналы. Наемники после возвращения якобы занимались рэкетом в Туапсинском районе.

«5 августа около 3 часов ночи неизвестные напали на мужчин 41 и 38 лет. Их забили до смерти камнями у реки близ села Дедеркой. Оба мужчины были «вагнеровцами», они недавно вернулись домой и якобы занимались рэкетом в Туапсинском районе. В розыск объявлены четыре гражданина России», – пишет один из российских пабликов.

По данным русскоязычного азербайджанского издания haqqin.az, с двумя убитыми мужчинами был еще третий, 21-летний россиянин. По некоторым данным, он также в свое время был наемником. Этому россиянину удалось сбежать, сейчас он в больнице.

Haqqin.az также пишет, что по подозрению в совершении убийства разыскиваются четверо этнических армян: Устян Карен, Тулумджян Вартан, Экзарян Альберт, Туркменян Артём.

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