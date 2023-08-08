Россия уже наполовину опустошила крупнейший склад бронетехники времен СССР 8.08.2023, 10:05

2,006

Опубликованы свежие спутниковые снимки из Бурятии.

За время войны в Украине более 40% старых советских танков и бронетранспортеров были сняты с хранения на крупнейшей известной базе законсервированной военной техники «Вагжаново» в Бурятии, следует из свежих спутниковых снимков Google Earth.

О том, что база «Вагжаново» в Бурятии явлется крупнейшей в России, свидетельствуют подсчеты The Moscow Times на основе данных Google Earth. «Вагжаново» располагается недалеко от Улан-Удэ и занимает около 13 кв. км, что значительно больше площадей двух десятков других известных баз хранения военной техники в России. Информацию об их расположении The Moscow Times собрали по открытым источникам: в блогах фотографов, путешественников, публикациях СМИ.

За пять месяцев до полномасштабной войны в Украине — в сентябре 2021 года — в «Вагжаново» под открытом небом хранилось около 3840 единиц бронетехники, подсчитали The Moscow Times на основе снимков Google Earth. Спустя 8 месяцев войны — в ноябре 2022 — на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023 года — около 2270. Таким образом, за это время с базы было вывезено 1570, или 40,8% единиц бронетехники. Причем большая ее часть (32%) ушла после объявления мобилизации в конце 2022 года.

Согласно инструкциям Минобороны, существует четыре категории консервации военной техники. Первую категорию — самую ценную технику — хранят в специальных вентилируемых и отапливаемых помещениях, вторую — в неотапливаемых ангарах. Третья категория консервации — хранение под тентами, четвертая — под открытым небом.

«Где тентовые укрытия — там техника должна быть хотя бы на ходу. Под открытым небом — то, что не жалко», — объясняет военный эксперт Павел Лузин.

В «Вагжаново» техника хранилась главным образом под открытым небом. На снимках за ноябрь 2022 года видно, что примерно половина техники была без башен или имела другие видимые со спутника следы повреждений. Аналогичные признаки можно наблюдать у примерно половины оставшейся на базе к маю 2023 года техники. На территории базы также располагается 10 ангаров, которые, по расчетам The Moscow Times, позволяют разместить до 400 единиц бронетехники.

В соцсетях бывших военнослужащих базы «Вагжаново» The Moscow Times обнаружили несколько крупных снимков танков, которые там хранятся. Опрошенные военные эксперты опознали в них танки Т-62, которые выпускали в СССР с 1962 по 1975 год.

Модернизация вместо утилизации

До войны в Украине Россия регулярно утилизировала устаревшую бронетехнику: с 2014 по 2022 год было заключено 35 контрактов на 232,2 млн рублей. Количество контрактов на уничтожение танков стало снижаться в 2017 году: тогда начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны генерал Александр Шевченко заявил, что вместо ранее запланированных 10 тысяч танков уничтожат только четыре тысячи. Остальные могут пригодиться «в связи с изменением международной обстановки», заявил генерал. В 2022 году Минобороны прекратило заключать контракты на утилизацию военной техники.

На фоне заявлений президента Владимира Путина о том, что некоторые образцы старой советской техники до сих пор превосходят западные образцы вооружений, в СМИ стали появляться сообщения о расконсервации старой советской техники. Так, в октябре 2022 года 103 БТРЗ под Читой получил распоряжение о модернизации 800 танков Т-62. Там танки проходят глубокую модернизацию, их оснащают дополнительной защитой, более современными двигателями, а также оптико-электронной системой и тепловизорами. Министр обороны Шойгу регулярно посещает предприятия, которые ремонтируют и модернизируют технику, снятую с консервации. На днях Шойгу инспектировал «Ремдизель» в Татарстане, в этом году посещал заводы в Нижегородской и Омской областях.

По данным нидерландского военно-аналитического проекта Oryx, к лету 2023 года Россия потеряла в войне с Украиной более 2000 танков. Но расконсервированная техника используется не только для восполнения потерь бронетехники, но и для паллиативной замены артиллерии, говорит Лузин. «Кроме того, с танков из запаса можно снимать стволы и трансмиссии для капитального ремонта действующих танков и для восстановления других танков, снимаемых с хранения», — продолжает эксперт.

Расконсервация старых танков — общемировая практика: весь парк танков США на консервации хранится под открытым небом, в том числе тысячи танков M1 Abrams, рассказал The Moscow Times другой военный эксперт на условиях анонимности.

«У нас не менее 15 танкоремонтных заводов по всей стране занимается расконсервацией и модернизацией, — добавил он. — То есть эти танки проверяют, если надо, меняют моторы и трансмиссию, подтверждают моторесурс, ставят современные приборы и прицелы, связь. Далее они будут использоваться как боевые машины поддержки пехоты, а не как танки. Калибры другие, старые, но этих снарядов на складах — вагоны».

Украина тоже использует старые танки: около половины парка вооружений НАТО, поставленных ВСУ, относится к 1950–1960 годам, подчеркивает эксперт.

В интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину российские военнопленные неоднократно рассказывали о неисправностях бронетехники. Так, один из мобилизованных рассказал о поломках БМП, только что пришедших с ремонта. Другой военнопленный поделился, что из 15 танков в его бригаде работало только пять, а техника, поступающая с хранения, часто приходила в неисправном состоянии, например с неработающей электроникой.

Иногда модернизация танков для войны в Украине выглядит довольно экзотично. И ВСУ, и российская армия на втором году войны вынуждены использовать гибриды разной техники и самодельное вооружение. Например, было зафиксировано, как Россия применяет бронетранспортер МТ-ЛБ, оснащенный корабельными зенитными башенными установками 2М-1, которые были приняты на вооружение в 1945 году. Устаревшие танки, подбитые в Украине, часто имеют признаки необычных доработок, цель которых — защитить их от современного оружия.

«Утилизация» под Угледаром

По адресу базы «Вагжаново» расположены две войсковые части: 44286 и 46108. Обе они принимали участие в боях под Угледаром в феврале 2023 года, сообщал российский гостелеканал RT. По подсчетам Oryx, во время одного из боев под Угледаром за три дня российская армия потеряла 103 единицы техники, в том числе 36 танков. За то же время украинские силы потеряли лишь 20 единиц техники.

О больших потерях военных из Бурятии под Угледаром знает президент фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова. «Мы фиксировали большое количество некрологов», — рассказала она The Moscow Times. По ее данным, большинство погибших под Угледаром бурятских военных были призваны по мобилизации осенью 2022 года. Именно в этот период, судя по спутниковым снимкам, с базы «Вагжаново» ушла большая часть техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».