Андрей Санников: Поиск «грязных денег» Лукашенко идет 8.08.2023, 15:29

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Андрей Санников

Швейцария имеет большие возможности по давлению на диктатора для того, чтобы спасти жизни политзаключенных.

В швейцарском Локарно состоялся показ документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope», главный герой которого — лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Экс-кандидат в президенты Беларуси также встретился с президентом Швейцарии Аленом Берсе.

О значении этих событий для Беларуси и возможностях Швейцарии по давлению на режим Лукашенко Андрей Санников рассказал в интервью Charter97.org

— Фильм «This Kind of Hope», главным героем которого вы являетесь, показали на фестивале в швейцарском Локарно. В чем значение этого показа и какой была реакция зрителей на картину?

— Локарно — крупнейший фестиваль, который стоит в одном ряду с Каннским, Берлинским и Венецианским.

Считается, что наряду с Венецией это старейший фестиваль в мире кино.

Очень важно, что на таком престижном форуме показали этот фильм — в огромном зале. И даже в субботнее утро посмотреть фильм пришло полторы тысячи зрителей. Я никогда на таких масштабных просмотрах не был, а тут еще и фильм, который посвящен Беларуси.

Очень важно, что после сеанса были вопросы ко мне, к съемочной группе — по ситуации в Беларуси, ситуации в Украине, по войне в нашем регионе. Были полагающиеся в таких случаях журнальные, радио- и телеинтервью. В общем, событие было заметным.

— Реакция зрителей вас впечатлила?

— Зрители аплодировали стоя в течение пяти минут. Это, конечно, дорогого стоит. Потом очень многие подходили, растроганные, взволнованные, спрашивали, чем и как можно помочь Беларуси, благодарили за то, что создатели фильма показали, что совсем рядом находится страна, где у всех на глазах происходит такая трагедия.

Конечно, особое внимание я уделил белорусским политзаключенным, рассказал о Николае Статкевиче, Полине Шарендо-Панасюк, об убитых Алесе Пушкине и Николае Климовиче. Фильм снимался несколько лет, еще до кровавых репрессий последних трех лет, но, я думаю, он добавил понимания того, что происходит в Беларуси.

Кстати, в Швейцарии состоятся еще два показа этого фильма и дискуссии после его просмотра с моим участием. Показы состоятся в рамках очень интересного Форума культуры мира в Иланце.

— В Локарно вы также встретились с президентом Швейцарии Аленом Берсе. О чем вы говорили и каких результатов ждете от этой встречи?

— Получилось довольно интересно: мы планировали встретиться с президентом Швейцарии еще в Золотурне (где 21 января прошла премьера фильма «This Kind Of Hope» — ред.), меня спрашивали, будет ли у меня возможность по времени. Но встреча не состоялась, потому что Ален Берсе был тогда на Всемирном форуме в Давосе, были снежные штормы, и вертолет с ним не смог вылететь.

Президент Швейцарии выразил сожаление, что мы тогда не встретились, но мы достаточно неплохо пообщались. Я поднял как раз все те вопросы, о которых говорил выше: в том числе мы обсуждали ситуацию в Украине, позицию Швейцарии по Украине.

Мы знаем, что Швейцария нейтральная страна, но, тем не менее, она достаточно стабильно поддерживает стремление Украины к освобождению от российской агрессии, к победе в войне над обезумевшим Кремлем. Так совпало, что на следующий день после нашего разговора Ален Берсе сделал резкое заявление, потребовав от Путина покинуть Украину и прекратить эту бессмысленную войну.

Естественно, я просил сделать все возможное, чтобы спасти жизни людей, которых сегодня убивают в тюрьмах Лукашенко, потому что мы знаем, что у Швейцарии довольно сильная дипломатия. Я это знаю по собственному опыту, знаю, какие есть возможности. Не буду говорить сейчас, что конкретно мы обсуждали, но вопрос о способах освобождения политзаключенных тоже поднимался.

— Вы упомянули, что Швейцария нейтральная страна, тем не менее она присоединилась к европейским санкционным пакетам против России и ввела санкции против «Белавиа», «Гродно Азот», «Белоруснефти», «Белшины» и других предприятий, важных для режима Лукашенко. Какие еще методы воздействия есть в арсенале у этой страны?

— Ужесточение экономических санкций. Швейцария, в общем-то, имеет большие возможности — и сама по себе, и как влиятельная страна в финансовом и экономическом мире. То есть, от ее позиции, от ее решений многое зависит по общим санкциям против режима Лукашенко. Поэтому возможности есть.

— Швейцария известна в мире и как влиятельный финансовый центр. С начала войны она заморозила российские активы на миллиарды долларов. Насколько важно применить аналогичные меры против капиталов, связанных с режимом Лукашенко и возможно ли это?

— Это я обсуждал с другими людьми здесь, в Швейцарии, с представителями как официальных кругов, так и неофициальных. Потому что, если здесь есть какие-то активы, они занимаются поиском этих активов. Не знаю, насколько лукашенковские деньги есть в самой Швейцарии, но опять же, Швейцария может помочь в расследовании и поиске тех убежищ для «грязных денег» Лукашенко, которые имеются в мире.

— То есть, можно сказать, что этот процесс уже идет?

— Да.

— Это очень интересная тема, потому что многие эксперты говорили, что наиболее эффективным методом воздействия на режим был бы поиск и конфискация этих «грязных денег». Об этом в частности, Сharter97.org говорил экс-координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид. Насколько сильным будет удар по режиму, если получиться продвинуться в этом направлении?

— Это очень сложно, потому что те, кто прячет деньги и помогает прятать деньги, естественно, делают это за хорошие комиссионные.

Но это важно, так как, в общем-то, это деньги не Лукашенко, это деньги белорусов, которые он награбил. Я уверен, что они все равно будут найдены, мы обязаны будем вернуть их людям, которые были ограблены.

Я думаю, что это возможно при сегодняшней ситуации, когда работают такие серьезные, частные разведывательные организации, которых становится все больше и которые становятся все более профессиональными — например, Bellingcat (не все они публичные, не все они хотят быть публичными, и я встречался с представителями таких организаций).

Они могут с применением всех последних технологий отследить нахождение этих денег, вывоз этих денег. Так что я думаю, что при политическом решении тех стран, которые будут в этом заинтересованы, все это возможно.

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