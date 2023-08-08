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На Запорожье ликвидирован начальник штаба российских десантников

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  • 8.08.2023, 16:09
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На Запорожье ликвидирован начальник штаба российских десантников

Оккупант успел дослужиться до звания гвардии-майора.

Во время боев в Запорожской области уничтожен начальник штаба десантно штурмового батальона российских войск гвардии-майор Дмитрий Дегтярев.

Этот батальон входил в состав 56-го полка 7-й ЛЖ дивизии ВС РФ.

По данным пропагандистских ресурсов, убит этот захватчик четвертого августа. 

Напомним, ВСУ ведут контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях в этом регионе.

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