На Запорожье ликвидирован начальник штаба российских десантников 3 8.08.2023, 16:09

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Оккупант успел дослужиться до звания гвардии-майора.

Во время боев в Запорожской области уничтожен начальник штаба десантно штурмового батальона российских войск гвардии-майор Дмитрий Дегтярев.

Этот батальон входил в состав 56-го полка 7-й ЛЖ дивизии ВС РФ.

По данным пропагандистских ресурсов, убит этот захватчик четвертого августа.

Напомним, ВСУ ведут контрнаступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях в этом регионе.

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