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В РФ самолет со 170 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в поле

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  • 12.09.2023, 8:50
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В РФ самолет со 170 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в поле

Отказала гидросистема.

В России пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находились не менее 170 человек, известно о четырех пострадавших

Об этом информируют российские СМИ РИА Новости и Коммерсантъ .

По данным российской службы по чрезвычайным ситуациям по Новосибирской области, на борту находились 170 человек, включая 23 детей.

По данным Flightradar, самолет не совершил посадку в аэропорту Омска, изменил курс, выставил код ответчика 7700 (основной сигнал тревоги), а затем улетел в сторону Новосибирска.

В пресс-службе аэропорта Новосибирска подтвердили, что самолет летел на запасной аэродром. Исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что предварительная причина аварийной посадки – отказ гидросистемы.

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