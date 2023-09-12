Известный российский блогер вернулся в РФ и чуть не попал в армию

Известный российский блогер вернулся в РФ и чуть не попал в армию3
- 12.09.2023, 14:17
- 10,100
Он экстренно улетел в Дубай.
Известный российский TikTok-блогер Даня Милохин, который несколько дней назад вернулся в РФ, экстренно улетел в Дубай после того, как появились новости о том, что его могут призвать в армию уже этой осенью.
Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Известно, что еще вчера в 23:18 он прошел паспортный контроль во Внуково и вылетел в Эмираты рейсом в 0:50 экономклассом.
Ранее блогер Даня Милохин спел гимн Украины во время стрима.