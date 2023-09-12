Известный российский блогер вернулся в РФ и чуть не попал в армию 3 12.09.2023, 14:17

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Даня Милохин

Он экстренно улетел в Дубай.

Известный российский TikTok-блогер Даня Милохин, который несколько дней назад вернулся в РФ, экстренно улетел в Дубай после того, как появились новости о том, что его могут призвать в армию уже этой осенью.

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Известно, что еще вчера в 23:18 он прошел паспортный контроль во Внуково и вылетел в Эмираты рейсом в 0:50 экономклассом.

Ранее блогер Даня Милохин спел гимн Украины во время стрима.

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