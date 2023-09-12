Арнольду Шварценеггеру срочно сделали операцию

Арнольду Шварценеггеру срочно сделали операцию3
- 12.09.2023, 15:40
- 4,184
Актер серьезно травмировал руку.
Голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру пришлось срочно делать операцию.
Об этом рассказали инсайдеры TMZ. Отмечается, что знаменитость отправился к врачу через два часа после тренировки в спортзале. Оказалось, что у 76-летнего Шварценеггера был поврежден локтевой нерв.
Травма была серьезной, что не обошлось без хирургического вмешательства. Звезде боевиков немедленно сделали операцию. Как отметили инсайдеры, вмешательство прошло успешно, и знаменитость чувствует себя гораздо лучше.
Сейчас на правой руке актера красуется защитная повязка, которую после операции наложили врачи. О спортзале Шварценеггеру на время придется забыть. Теперь актер тренируется, прогуливаясь по улицам Калифорнии.