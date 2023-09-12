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В России вспыхнул мощный пожар на территории завода смазочных материалов

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  • 12.09.2023, 16:07
  • 3,704
В России вспыхнул мощный пожар на территории завода смазочных материалов

Густой черный дым и высокие языки пламени видны за несколько километров.

В городе Салават, который является одним из крупнейших промышленных центров российской Республики Башкортостан, 12 сентября произошел крупный пожар. Как сообщает obozrevatel.com, в РФ утверждают, что возгорание случилось за территорией объекта ООО «Девон» (завода смазочных материалов).

Мол, загорелась не используемая мазутная яма, утверждают в МЧС страны-агрессора. В сети появились фото и видео с места инцидента, которые демонстрируют густой черный дым и высокие языки пламени.

В ведомстве сообщили, что пострадавших в пожаре по ул. Молодогвардейцев нет.

К тушению привлекались 31 человек и 12 единицы техники, в том числе от МЧС России – 23 человека и семь единиц техники. По состоянию на 11:40 вторника было известно, что огонь локализировали. Площадь пожара в РФ оценили в 300 квадратных метров.

О причине распространения огня точной информации пока что нет. Предварительная – нарушение техники безопасности при проведении работ.

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