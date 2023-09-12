Воин-жрец-торговец Эль Мюрид

12.09.2023, 21:39

Эль Мюрид

В критический момент без идеолога «Вагнер» не сумел ответить на вопрос «зачем?»

История с довольно бесславным концом «Вагнера» и самого Пригожина в который раз подтверждает правило шахмат: «Тронул-ходи». Или не трогай. Есть более брутальные варианты этого правила: «Замахнулся — бей», «Снял с предохранителя — стреляй» и так далее. В любом случае катастрофа (то есть, качественное изменение ситуации) наступает не тогда, когда вы уже летите в пропасть, а когда вы занесли над ней ногу и наклонились, переместив центр тяжести в положение, из которого вернуться назад невозможно.

Вот этот момент и называется «тронул».

Есть три типа людей по их совокупному модус вивенди и модус операнди. Эти образы во многом являются иррациональными, и не зря индусы с их ярко выраженной иррациональной философией разнесли эти типы людей по кастам. Три типа людей - «жрец», «воин», «торговец». Индусы ввели еще четвертый тип - «пария». По сути, это тот, кто не вписывается ни в один из трех основных типов.

Проблема всегда в том, что психологически человек, относящийся к одному из типов, не способен реализоваться ни в каком другом. Хотя может и имитировать такую реализацию, создавая видимость своего образа жизни (он же модус вивенди). Иногда успешно, но лишь до критической точки «Тронул». Именно в этот момент включаются его иррациональные качества, которые и определяют образ действий (модус операнди).

Индусы настоятельно рекомендуют своим последователям совмещать образ действий с образом жизни, так как рассогласование ведет к катастрофическим последствиям.

Это, в общем-то, и произошло с Пригожиным 24 июня 2023 года. Он — классический торговец. Человек, умеющий в компромиссы, переговоры, чувствующий выгоду. Но попытался переместиться в позицию «воина», предположив (как классический торговец), что это принесет ему прибыль. И проиграл, когда возникла критическая ситуация.

24 июня он «тронул». По какой причине — уже не важно. Был бы он по складу своего иррационального «Я» воином, он бы пошел до конца. Но он дошел до черты, которую как торговец не стал переступать. Черты, за которой его иррациональное «Я» уже не могло считать риски, а потому он, как настоящий торговец, решил зафиксировать положение. «Выйти в кэш».

И проиграл всю позицию.

Парадокс в том, что ему противостояли такие же торговцы. Российская знать — это классические торговцы, так как вор никогда не будет ни воином, ни жрецом. Они были уже готовы сдаться и приготовились выторговывать свою жизнь, но Пригожин встал в 200 километрах от МКАДа, чем обнулил свою переговорную позицию как торговец. Далее было делом техники. И его попросту купили обещаниями, а так как он был в позиции, в которой невозможно просчитать риски, он был вынужден принимать эти обещания без гарантий.

В общем, все случилось по делу. Пригожин нарушил правило «тронул-ходи», но он и не мог его не нарушить, так как его психотип полностью не соответствовал характеру действий, на которые он решился.

Политика — командная игра именно потому, что в ней участвуют все три психотипа, отсутствие хотя бы одного приводит к тому, что в критической обстановке, когда требуется передача управления в руки наиболее подходящего к ней игрока, его не оказывается.

В российской элите нет ни воинов, ни жрецов. Там сплошь торговцы, поэтому они всегда будут проигрывать и в итоге проиграют силе, в которой гармонично представлены все три ключевых психотипа управления.

Проблема в том, что только система, включающая в себя все три таких типа, является устойчивой. Каждый психотип служит для коммуникации двух других — напрямую никто друг с другом взаимодействовать эффективно не в состоянии.

Пригожин неосознанно пытался копировать ИГИЛ, который он хорошо знал в силу соприкосновения с ним. Но знать и понимать — разные вещи.

Абсолютно гениальный управленец Хаджи Бакр создал военную структуру ИГИЛ, включил в него бежавших в 2003 году в Сирию чиновников саддамовского режима, находящихся на позиции «торговец», Военное командование сопротивления и джихада Иззата Ибрагима ад-Дури предоставило ИГИЛ выход на организованную преступность Ирака, которую а-Дури использовал для обхода санкций, но главное — Хаджи Бакр вытащил из Абу-Грейб Абу-Бакра аль-Багдади, который встал в позицию верховного жреца группировки, превратив ее в самодостаточную и устойчивую структуру. ИГИЛ удалось разрушить только тогда, когда аль-Багдади был убит, и найти равного ему по положению не удалось. Исламское государство перешло в неустойчивую фазу существования и в итоге рассыпалось. Воины и торговцы без жрецов неспособны взаимодействовать.

Хаджи Бакр

Пригожин, будучи торговцем, сумел подтянуть в «Вагнер» касту воинов, которая управляла через совет командиров. Но он не смог найти или создать жреца. У «Вагнера» не было никакой идеологии. Хотя Пригожин и пытался ее сформулировать, но он не мог — это не его функционал.

Итог у нас перед глазами: в критический момент без идеолога «Вагнер» не сумел ответить на вопрос «зачем»? Он начал мятеж, но сформулировать его цели оказалось невозможно, поэтому мятеж потух в пару сотен километров от победы.

А потому его разгром теперь — это просто вопрос времени. И фактически он уже на финальной стадии.

Мюрид Эль, telegra.ph

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».