Полковник ВСУ: Российский флот как явление перестал существовать 13.09.2023, 14:32

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Петр Черник

Осталась только флотилия.

Ночью 13 сентября во временно оккупированном Севастополе произошли мощные взрывы в районе Инкермана, где базируются корабли и подлодки Черноморского флота РФ. Есть попадания по судоремонтному заводу оккупантов, где поражены минимум два корабля: большой десантный корабль и подводная лодка.

Что можно сказать про российский флот после этой атаки? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к украинскому военному аналитику, полковнику запаса Вооруженных сил Украины Петру Чернику:

— Уже нет такого явления как флот, есть флотилия. Ценность очень сильно упала после того, как мы потопили их флагманский крейсер «Москва».

Что касается этих двух плавсредств в Севастополе — это колоссальный шаг украинцев вперед. Мы обрели настоящую милитарную субъектность в акватории Черного моря. Уже уверенно можно утверждать, что россияне не в состоянии защитить свою флотилию. Более того, хочу подчеркнуть, что плотность противовоздушной обороны над Крымом больше, чем над Москвой, а это означает, что их системы ПВО не способны бороться с современными крылатыми ракетами.

— Как вы оцениваете успех атаки в Севастополе этой ночью?

— Ее результат, во-первых, минус одна подводная электрическая лодка класса «Варшавянка». Это очень серьезная машина, которая наносит удары крылатыми ракетами «Калибр» 3М14К с подводного положения. В море их выследить невозможно. Получается, что одна такая машина — «геть».

Во-вторых, минус большой десантный корабль проекта 775, который был построен еще в 1983 году на судостроительном заводе в Гданьске. Заменить его также нечем не могут и не смогут. Доктрина Монтрё 1936 года сейчас действует. Турки не пропускают ничего. Огневой потенциал России падает.

В-третьих, настоящий успех не в этом, а в том, что нанесли ущерб самому судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

Разберем ту же самую подводную лодку. Она прошла ремонт достаточно недавно, в 2021-ом году. Это означает, что она начала работать в боевом режиме, узлы и механизмы начали сильно изнашиваться, ее надежность существенно упала. Лодку снова поставили на ремонт.

Из этого делаем вывод, что лодки этого класса сильно изношены, им нужна постоянная поддержка. Получается, что минус даже один завод — потенциально снижает качество работы всей техники.

Они уже будут думать, мол, ракетные запуски делаем, узлы и механизмы изнашиваются, а где ремонтировать? Это очень серьезный удар по их флотилии и военно-промышленному комплексу на Крымском полуострове.

Следующий важный вывод: если это произошло один раз, они не справились с большей частью ракет, то это в обязательном порядке случится и во второй раз. Рано или поздно Черноморская флотилия РФ перестанет существовать.

— Когда мы обсуждали удары по Крымскому мосту, вы говорили, что дронами его не уничтожишь. А комбинированная атака с применением авиации может уничтожить этот объект?

— Моя персональная позиция — Крымский мост будет изжарен крылатыми ракетами.

— Почему?

— Россияне потопили огромное количество барж, понаставили цистерн, навалили на них конусы, чтобы подводные и надводные плавсредства не могли двигаться. Понятно, что для того, чтобы мост по-настоящему перестал быть рабочим, нужно уничтожить хотя бы несколько сотен метров, а не одну секцию.

Надводными средствами это практически невозможно сделать. Какие-то повреждения могут быть нанесены, но имеет значение массовость. Нужно, чтобы несколько сотен метров Крымского моста были под водой, а они не могли его восстанавливать. Это возможно только с помощью ракет.

Вот мы имеем первую конкретную попытку — по Севастополю ракеты долетели. Значит, что их система ПВО не такая уж хорошая.

Американская авиация для Украины на подходе. F-16 может брать на борт дальнобойную ракету AGM-158, которая наносит удары на расстоянии 980 км. Из центра Украины можно их запускать. Это на самом деле колоссальный шаг вперед, но еще не надлом. Не поднимаем планку ожиданий.

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