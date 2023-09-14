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Политолог: Прошло время, когда Лукашенко мог вести двойные игры

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  • 14.09.2023, 15:21
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Политолог: Прошло время, когда Лукашенко мог вести двойные игры
Григорий Месежников

Диктатор перешел все «красные линии».

В среду на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент проголосовал за резолюцию c призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко. В тексте документа белорусский диктатор назван причастным к войне в Украине.

Имеет ли какое-то практическое значение этот документ? Об этом сайт Charter97.org спросил словацкого политолога и президента Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григория Месежникова:

— Конечно, он имеет практическое значение. Европарламент — авторитетная европейская организация, одна из высших институций Евросоюза. Вы правы, суд — независимый, исходит из конкретных доказательств и свидетельств, но вполне возможно, что это может быть первый шаг.

Далее начнут поступать данные (недостатка в них нет) о совершенных в Беларуси преступлениях. Если будет доказана ответственность Лукашенко за них, то, думаю, что процесс может начаться.

Мне кажется, что в целом очень важно, что Европейский парламент, повторюсь, одна из высших организаций в ЕС, потребовала заняться вопросом преследования диктатора, у которого руки в крови.

— Долгое время Лукашенко удавалось восстанавливать отношения с Западом. После подобных резолюций, есть ли у него возможность как-то выйти из этой ситуации?

— Время, когда он играл в эти двойные игры, прошло. Лукашенко перешел все «красные линии», вряд ли ему удастся восстановить любые отношения с демократическим миром, в том числе — с ЕС.

Думаю, что условием того, чтобы Беларусь вернулась в сообщество государств, с которыми демократические западные страны поддерживают контакты и сотрудничают, является уход Лукашенко или отстранение его от власти. Он в принципе уже давно нерукопожатный, невыездной.

По его вине Беларусь сейчас находится под санкциями. Рассматривается вопрос ограничения транспортного сообщения стран-соседей с Беларусью. Лукашенко вообще несет ответственность за все, что сейчас происходит с Беларусью. Самые острые преступления были совершены, начиная с августа 2020-го года, но и до этого много было всего.

— Лукашенко был знаком лично со многими правителями, получившими ордер на арест из Гааги: Кадаффи, Милошевиш, Омар аль-Башир. Примеряет ли он на себя их судьбу?

— Диктаторы всегда очень обеспокоены своей судьбой. Они выстраивают системы, которые порождают настроения сопротивления среди и рядовых граждан, и определенных сил, и людей, попавших под незаконное преследование. С их стороны есть стремление противостоять и диктатуре, и диктатору.

Думаю, что Лукашенко об этом задумывается. Было бы странно, если бы он этого не делал. Многие его шаги, направленные на укрепление власти, как раз связаны с его опасениями того, что если власть не будет достаточно сильной, может произойти нечто, что его не обрадует: или устранение от власти, или ослабление власти, протесты и прочее.

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