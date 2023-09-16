Депутат Госдумы РФ заявил о войне с Беларусью 13 16.09.2023, 8:42

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Евгений Федоров

И спрогнозировал сроки.

Депутат российской Государственной Думы Евгений Федоров заявил, что России ждут войны со всеми бывшими советскими республиками

Об этом он сообщил в комментарии каналу «Путин в телеграммах».

«Все бывшие республики рано или поздно будут конфликтовать, или воевать с Россией. Это вопросы теории. Некоторые из них будут не сейчас: Беларусь. Грузия уже воевала, Украина. Это касается в полном объеме и Армении», - заявил Федоров.

Чтобы избежать войны, есть только один путь — «присоединение республик дипломатическим путем».

Высказывания прозвучали на фоне обмена претензиями между Арменией и Россией.

Напомним, армянский премьер Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica, вышедшее 3 сентября 2023 года, заявил, что его стране не следовало в вопросах безопасности полагаться исключительно на РФ. В частности, он считает РФ неспособной защитить интересы Армении в Нагорном Карабахе.

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