Что нельзя надевать на чужую свадьбу: правила этикета 7 17.09.2023, 9:50

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Тонкости современного дресс-кода.

Свадьба – это грандиозный и самый ожидаемый праздник для большинства людей. Все внимание и комплименты должны быть посвящены только молодоженам в этот день, но некоторые гости могут испортить настроение своим нарядом.

Соблюдайте правила этикета, чтобы подобрать правильный образ на чужую свадьбу, пишет obozrevatel.com.

Девушки часто допускают ошибки, выбирая одежду на такой праздник. Конечно, хочется выглядеть красиво, но не стоит забывать, что этот праздник в первую очередь для молодоженов.

Белый наряд

В день свадьбы белый цвет принадлежит только невесте, поэтому это правило ни в коем случае нельзя нарушать. Надеть такую одежду можно только тогда, когда молодые объявили о дресс-коде, где есть белый цвет.

Светлые оттенки бежевого, розового и серого могут казаться белыми на фотографиях из-за вспышки. Поэтому лучше избегать одежды таких цветов.

Дресс-код

Дресс-код на праздниках очень распространен в современном мире. Но бывают гости, которые не обращают на это внимание, и одевают то, что считают нужным. Но следует помнить, что свадьба – это праздник только для молодоженов, а вы должны поддержать их и выполнить их просьбу. Тем более дресс-код облегчит вам выбор нарядов, потому что будут указаны цвета и тематика.

Откровенная одежда

Каждый человек имеет свой стиль и вкус, но не стоит одевать слишком открытую одежду на такой праздник. Избегайте глубокого декольте, прозрачной ткани или короткой длины платья или юбки. Это может привлечь слишком много внимания к вам.

Неудобная обувь

Выбирая обувь на свадьбу, не забывайте о комфорте. Потому что это праздник, на котором вы не можете все время сидеть. Неприятно будет, если вы пропустите танцы и конкурсы из-за тесных туфлей или слишком высокого каблука. Лучше возьмите с собой запасную пару обуви, чтобы вы смогли переобуться.

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