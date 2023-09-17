Россия подняла вертолеты Ми-28 из-за атаки на стратегический аэродром «Шайковка»1
- 17.09.2023, 15:22
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Авиабазу атаковал беспилотник.
В России 17 сентября заявили, что беспилотник атаковал стратегический аэродром «Шайковка» в Калужской области.
Один из российских Telegram-каналов заявил, что для этого оккупанты поднимали в небо вертолеты Ми-28. Мол, они и «перехватили и уничтожили» цель, передает obozrevatel.com.
За время полномасштабного вторжения России в Украины это уже как минимум третья атака на указанный аэродром.
Пропаганда РФ признала, что БПЛА подлетали к «Шайковке» в октябре 2022-го и в августе 2023-го.
21 августа этого года в ходе дроновой атаки на указанный аэродром были уничтожены два вражеских ТУ 22М3, сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика.
Отметим, что авиабаза «Шайковка» находится на расстоянии более 350 км от границ с Украиной.