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Россия подняла вертолеты Ми-28 из-за атаки на стратегический аэродром «Шайковка»

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  • 17.09.2023, 15:22
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Россия подняла вертолеты Ми-28 из-за атаки на стратегический аэродром «Шайковка»

Авиабазу атаковал беспилотник.

В России 17 сентября заявили, что беспилотник атаковал стратегический аэродром «Шайковка» в Калужской области.

Один из российских Telegram-каналов заявил, что для этого оккупанты поднимали в небо вертолеты Ми-28. Мол, они и «перехватили и уничтожили» цель, передает obozrevatel.com.

За время полномасштабного вторжения России в Украины это уже как минимум третья атака на указанный аэродром.

Пропаганда РФ признала, что БПЛА подлетали к «Шайковке» в октябре 2022-го и в августе 2023-го.

21 августа этого года в ходе дроновой атаки на указанный аэродром были уничтожены два вражеских ТУ 22М3, сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика.

Отметим, что авиабаза «Шайковка» находится на расстоянии более 350 км от границ с Украиной.

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