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Невзоров: Отступление орков с «линий обороны» происходит в панике и хаосе

  • 17.09.2023, 22:39
  • 2,346
Невзоров: Отступление орков с «линий обороны» происходит в панике и хаосе
Александр Невзоров

Российские морпехи и десантники погибают за канаву, удержание которой лишено смысла

ВСУ вклинились во вторую «линию Суровикина», украинские войска близки к прорыву к побережью Азовского моря.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал отступление российских военных:

— Это видео (пожалуйста, смотрите до конца) – простой и яркий ответ на все вопросы о тактике, проблемах и ритме наступления ВСУ.

Немыслимое количество брошенных русских трупов говорит о реальных потерях, которые никак не фиксируются в сводках и реляциях.

В данном случае это не мобики, а морпехи и десантники МО РФ.

Дело не только в свинском отношении орков к своим мертвецам, сколько в том, что часть отступлений с «линий обороны» происходит в панике и хаосе.

Пленные свидетельствуют, что никто не ориентируется в событиях, в геолокациях и сути происходящего.

По видео сразу ясно, что все убитые «легли» за канаву, удержание которой было лишено любого тактического смысла.

А это примета отсутствия не только «грамотного», но и просто вменяемого командования.

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