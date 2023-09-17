Невзоров: Отступление орков с «линий обороны» происходит в панике и хаосе
- 17.09.2023, 22:39
- 2,346
Российские морпехи и десантники погибают за канаву, удержание которой лишено смысла
ВСУ вклинились во вторую «линию Суровикина», украинские войска близки к прорыву к побережью Азовского моря.
Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал отступление российских военных:
— Это видео (пожалуйста, смотрите до конца) – простой и яркий ответ на все вопросы о тактике, проблемах и ритме наступления ВСУ.
Немыслимое количество брошенных русских трупов говорит о реальных потерях, которые никак не фиксируются в сводках и реляциях.
В данном случае это не мобики, а морпехи и десантники МО РФ.
Дело не только в свинском отношении орков к своим мертвецам, сколько в том, что часть отступлений с «линий обороны» происходит в панике и хаосе.
Пленные свидетельствуют, что никто не ориентируется в событиях, в геолокациях и сути происходящего.
По видео сразу ясно, что все убитые «легли» за канаву, удержание которой было лишено любого тактического смысла.
А это примета отсутствия не только «грамотного», но и просто вменяемого командования.