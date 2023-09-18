В Болгарии на побережье Черного моря обнаружили дрон-камикадзе 1 18.09.2023, 10:19

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На корпусе БПЛА был боеприсас.

Ночью в Болгарии на побережье Черного моря обнаружили беспилотник. Дрон упал примерно в 35 километрах от границы с Румынией.

Беспилотник нашли 17 сентября в 22:30 недалеко от города Шабла. Из-за обнаруженной на БПЛА мине пришлось эвакуировать людей. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на издание Digi24.

Длина дрона составляет три метра, а боеприпаса – около 50 сантиметров. Район, где обнаружили БПЛА, был оцеплен, на место происшествия были направлены инженеры для обезвреживания заряда взрывчатки.

Очевидец, который предупредил службы экстренной помощи и сфотографировал дрон, объяснил болгарским журналистам, что спустя почти 12 часов после выявления дрона, расследование по этому делу не ведется.

«Я видел бомбу на дроне, которая к нему прикреплена. Это очень хорошо видно на фото. Я предупредил экстренные службы вчера вечером в 21:40. На мой сигнал пока никакой реакции не последовало, кроме того, что дорога в Тюленовские скалы закрыта. Мы ждали десять, одиннадцать часов, чтобы что-то произошло», – заявил Радослав Русев.

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