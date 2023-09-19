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ВСУ разбили элитные части армии РФ

  • 19.09.2023, 7:38
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ВСУ разбили элитные части армии РФ

Подразделения трех бригад полностью уничтожены.

Недавнее продвижение украинских войск к югу от Бахмута повлекло за собой деградацию оборонных подразделений России в этом районе, ведь во время освобождения Андреевки и Клищиевки ВСУ уничтожили боеспособность элитных частей россиян

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские бойцы полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ во время освобождения Андреевки и Клищиевки.

ISW добавляет, что это утверждение подтверждает заявление российского командира батальона «Восток» Александра Ходаковского о гибели командира 31-й бригады ВДВ.

По данным Института, 72-я моторизованная бригада, вероятно, стала боеспособной, хотя точный уровень потерь среди двух бригад ВДВ остается неясным. Эти подразделения ВДВ участвовали в контратаке и пытались отразить украинское наступление вокруг Бахмута - подобно тому, как подразделения ВДВ действуют в западной Запорожской области - и, вероятно, понесли большие потери.

«Если последние украинские наступления к югу от Бахмута привели к уничтожению боеспособности 31-й и 83-й бригад ВДВ, то российское командование, вероятно, опрокинет элементы другого относительно элитного формирования для поддержки критических элементов российской обороны к югу от Бахмута», - отмечают эксперты. ISW.

Также отмечается, что в результате украинских контрнаступательных операций на Бахмутском направлении, кроме 83-й и 31-й бригады, зажаты части двух дивизий ВДВ и еще одной бригады ВДВ, поэтому российское командование может принять решение о тактической передислокации, чтобы компенсировать потери среди этих элитных подразделений.

Таким образом, боковые передислокации из других частей Украины или существенные тактические изменения в других элементах ВДС в районе Бахмута будут означать, что последние украинские продвижения привели к значительным потерям России.

Что известно об освобождении Андреевки и Клещиевки под Бахмутом

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку недалеко от Бахмута на Донетчине. Однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным.

В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, по состоянию на утро 15 сентября стало известно, что ВСУ освободили Андреевку.

16 сентября в американском Институте изучения войны отметили , что после того, как украинские военные освободили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Уже 17 сентября Силы обороны Украины полностью освободили Клещиевку, которая к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.

В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось , что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клищиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Впоследствии заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов отметил , что после успешного продвижения ВСУ открывается возможность для освобождения Бахмута от оккупантов.

18 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позицию бригад и батальонов, которые освободили населенные пункты Клещиевка и Андреевка на Бахмутском направлении.

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