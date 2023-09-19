Как правильно есть пельмени: правила этикета вас точно удивят 12 19.09.2023, 14:41

4,750

Культурные хозяйки подают к тарелке пельменей соответствующие столовые приборы.

Большая часть хозяек к тарелке с пельменями кладут вилку. Однако по правилам этикета — это ошибка. Просто наколоть пельмень на вилку и потом откусить половину — не культурно, да и небезопасно, бульон может брызнуть на одежду или скатерть. Пельмени нужно есть с использованием двух столовых приборов.

Правильно есть пельмени нужно вот так

Первый столовый прибор — ложка.

В классическую подачу пельменей входит мясной бульон, причем не тот бульон, в котором варилось мучное изделие, а именно приготовленный из мяса. В таком случае к пельменям подается ложка. Сначала едят бульон, а затем приступают к пельменям. Для такой подачи готовят маленькие пельмени, чтобы они легко помещались на столовой ложке и можно было не обжечься во время еды.

Пельмени, которые подают в бульоне в горшочках, также едят ложками. Самая красивая подача пельменей — в супнице. Все изделия ставят на стол, а затем пельмени порционно раскладывают по тарелкам с использованием ложки.

Второй столовый прибор — вилка.

Большие или жареные пельмени, которые подаются с дополнительными соусами нужно есть только вилкой без использования ножа. Если есть возможность пельмень накалывают на вилку и съедают целиком. Накусывать нельзя, поскольку горячий мясной сок будет вытекать.

Если съесть пельмень целиком не удается из-за большого размера, то изделие аккуратно делится на 2 части на тарелке при помощи вилки. Также допустимо поделенный пельмень обмакивать в соус, а уже потом отправлять в рот.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».